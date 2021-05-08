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Суббота, 08.05.2021
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Раков ждет день развлечений, а Львам не стоит брать острые предметы в руки: гороскоп на 8 мая

Раков ждет день развлечений, а Львам не стоит брать острые предметы в руки: гороскоп на 8 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Овнов 

В этот день кто-то решит начать вас учить работать или делать то, с чем вы и так неплохо (как вам кажется) справляетесь. Это будет небольшая проверка - выдержите ее достойно.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Тельцов 

Вам понадобится совет доброго друга. Не сидите в этот день в одиночестве, иначе можете сделать неверные выводы или принять фатальное решение.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Близнецов 

Вам нужно обновление - будь то гардероб или прическа. Или даже окружение. С этим, безусловно, сложнее, но 8 мая можно попытаться что-то изменить в своей жизни, говорят звёзды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Раков

Вас ждёт день развлечений - если только вы позволите себе расслабиться. А именно к этому призывают вас звёзды 8 мая. И говорят, что вы ни капельки не пожалеете.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Львов   

Вам в этот день лучше держаться подальше от острых или холодных предметов. Звёзды говорят, вас ждёт какая-то опасность. Причём по вашей же вине.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Дев  

Не подпускайте к себе близко незнакомцев в этот день. Ничего хорошего ждать от них не придется. Звёзды конкретизируют: возможны ссоры с близкими людьми из-за "новичков".

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Весов 

Вам не стоит выходить на улицу одному - можете совершить глупость. Так говорят звёзды и советуют вам выбрать одно из двух: или остаться дома, или найти себе надёжного спутника.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Скорпионов 

Вам в этот день можно расслабиться и не предпринимать никаких шагов - все сделают за вас. Если вы, конечно, позволите этому свершиться. А надо бы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Стрельцов 

В этот день звёзды призывают вас попробовать прыгнуть через голову: дольше пробежать, больше прочитать, рискнуть и не пожалеть. 8 мая может перевернуть вашу жизнь.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Козерогов

Это будет непростой в эмоциональном плане день. Постарайтесь не реагировать так бурно на события, происходящие вокруг. Все на самом деле не настолько сложно и не так страшно.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Водолеев

Вам нужно решиться на что-то, говорят звёзды. 8 мая вы можете сделать нечто такое, что существенно упростит вашу жизнь в будущем. Важно только провернуть все без ошибок.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 мая 2021 для Рыб

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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