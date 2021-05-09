Водолеям не стоит спешить, а Близнецов ждет романтическое свидание: гороскоп на 9 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Овнов
Возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Сегодня многие хотят порадовать вас. Будьте настойчивы и старайтесь не терять уверенности в своих силах. Именно она ведет вас к цели, помогает находить новых союзников.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Тельцов
Стоит прислушаться к мнению людей, опыту которых вы доверяете. Многие советы, которые вы получаете сегодня, действительно хороши. Вечер – подходящее время для отдыха и занятий, поднимающих настроение. Полезно вспомнить о давнем хобби.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Близнецов
Яркий день, насыщенный и интересный. Он хорошо подходит для любых занятий, требующих творческого подхода. Вечер – благоприятное время для романтического свидания. Общение с любимым человеком дарит массу позитивных эмоций.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Раков
Сегодня многое будет зависеть от того, готовы ли вы пойти на уступки ради хороших отношений с окружающими, хотите ли сохранять мир, даже если это требует усилий. Вечер обещает денежные поступления.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Львов
Этот день будет очень благоприятным и плодотворным. Вы сделаете много полезного и для себя, и для окружающих. Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров, но вы не допустите серьезного конфликта.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Дев
Сегодня вы проявите свою любознательность, у вас усилится интуиция. Велик соблазн просто отложить все на потом и отдохнуть. Но не стоит поступать так, особенно если многое было запланировано.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Весов
Первая половина дня полна неожиданностей. Вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Новое знакомство может положить начало романтическим отношениям. Полезно будет отдохнуть.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Скорпионов
Не исключено, что появятся отличные идеи и вы немедленно воплотите их в жизнь. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Лучше избегать намеков и недомолвок. Открытое обсуждение проблем часто помогает найти ключ к их решению.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Стрельцов
Вероятны мелкие недоразумения, разногласия. Старайтесь не допустить серьезного конфликта. Вторая половина дня – благоприятное время для покупок. Даже спонтанные приобретения могут быть очень удачными.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Козерогов
Благоприятный день для общения. Многим нравятся ваши идеи, и если потребуется помощь в их реализации, вы ее наверняка получите. В конце дня вероятны небольшие денежные поступления, подарки.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Водолеев
Влияние позитивных тенденций будет сильным и заметным во всех сферах жизни. Важно не спешить. Решения, принятые на ходу, не всегда удачны. Полезно будет собрать побольше информации и посоветоваться с людьми, опыту которых вы доверяете.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Рыб
День благоприятен для общения с близкими, вероятны перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком. Старайтесь прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Есть шанс получить какую-то полезную информацию.