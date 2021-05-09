Водолеям не стоит спешить, а Близнецов ждет романтическое свидание: гороскоп на 9 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Овнов

Возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Сегодня многие хотят порадовать вас. Будьте настойчивы и старайтесь не терять уверенности в своих силах. Именно она ведет вас к цели, помогает находить новых союзников.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Тельцов

Стоит прислушаться к мнению людей, опыту которых вы доверяете. Многие советы, которые вы получаете сегодня, действительно хороши. Вечер – подходящее время для отдыха и занятий, поднимающих настроение. Полезно вспомнить о давнем хобби.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Близнецов

Яркий день, насыщенный и интересный. Он хорошо подходит для любых занятий, требующих творческого подхода. Вечер – благоприятное время для романтического свидания. Общение с любимым человеком дарит массу позитивных эмоций.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Раков

Сегодня многое будет зависеть от того, готовы ли вы пойти на уступки ради хороших отношений с окружающими, хотите ли сохранять мир, даже если это требует усилий. Вечер обещает денежные поступления.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Львов

Этот день будет очень благоприятным и плодотворным. Вы сделаете много полезного и для себя, и для окружающих. Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров, но вы не допустите серьезного конфликта.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Дев

Сегодня вы проявите свою любознательность, у вас усилится интуиция. Велик соблазн просто отложить все на потом и отдохнуть. Но не стоит поступать так, особенно если многое было запланировано.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Весов

Первая половина дня полна неожиданностей. Вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Новое знакомство может положить начало романтическим отношениям. Полезно будет отдохнуть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Скорпионов

Не исключено, что появятся отличные идеи и вы немедленно воплотите их в жизнь. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Лучше избегать намеков и недомолвок. Открытое обсуждение проблем часто помогает найти ключ к их решению.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Стрельцов

Вероятны мелкие недоразумения, разногласия. Старайтесь не допустить серьезного конфликта. Вторая половина дня – благоприятное время для покупок. Даже спонтанные приобретения могут быть очень удачными.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Козерогов

Благоприятный день для общения. Многим нравятся ваши идеи, и если потребуется помощь в их реализации, вы ее наверняка получите. В конце дня вероятны небольшие денежные поступления, подарки.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Водолеев

Влияние позитивных тенденций будет сильным и заметным во всех сферах жизни. Важно не спешить. Решения, принятые на ходу, не всегда удачны. Полезно будет собрать побольше информации и посоветоваться с людьми, опыту которых вы доверяете.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Рыб