У Близнецов идеальный день для прощений, а Львам не стоит увлекаться прошлым: гороскоп на 10 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Овнов

Звезды и планеты существенно повысят вашу интуицию и эмпатию. Это поможет лучше разбираться в людях и распознавать ложь.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Тельцов

Астрологи советуют опираться во многих важных вопросах на интуицию. В работе и бизнесе потребуется дисциплина.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Близнецов

День подарит отличное настроение. На волне энтузиазма можно простить близким прошлые обиды. Такой настрой обеспечит счастливые перемены в жизни.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Раков

Больше общайтесь с близкими, второй половинкой, детьми. Постарайтесь как следует поработать, но не забыть и об отдыхе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Львов

Не стоит слишком сильно увлекаться прошлым. Лучше сфокусироваться на будущем и настоящем. Проведите время с надежными друзьями, отдохните, развлеките себя.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Дев

Сегодня пригодится умение уходить от негатива и объективно оценивать происходящее. Настройтесь на позитив - он развеет тучи на душе и в делах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Весов

Отличный день, чтобы посвятить его семье, близким людям, сближению с родственниками. Не лишним будет заняться делами по дому с утра. Полезны будут развлечения, занятия хобби.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Скорпионов

Опрометчивые поступки могут принести много проблем. Астрологи советуют принимать только взвешенные решения. Также полезно будет сегодня полагаться на интуицию.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Стрельцов

Сегодня - день трансформаций. Эмоциональная картина станет наполненной, как и кошелек. Самое главное - не перетруждаться физически.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Козерогов

Если вы будете торопиться, то можете стать аутсайдерами в любви, финансах и других сферах. Принимайте решения взвешенно. Чрезмерная активность принесет немало проблем. Все должно быть размеренным и спокойным.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Водолеев

Астрологи советую настроиться на мирное решение проблем. Это поможет избежать конфликтов и разногласий с важными людьми.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 мая 2021 для Рыб