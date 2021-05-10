У Близнецов идеальный день для прощений, а Львам не стоит увлекаться прошлым: гороскоп на 10 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Овнов
Звезды и планеты существенно повысят вашу интуицию и эмпатию. Это поможет лучше разбираться в людях и распознавать ложь.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Тельцов
Астрологи советуют опираться во многих важных вопросах на интуицию. В работе и бизнесе потребуется дисциплина.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Близнецов
День подарит отличное настроение. На волне энтузиазма можно простить близким прошлые обиды. Такой настрой обеспечит счастливые перемены в жизни.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Раков
Больше общайтесь с близкими, второй половинкой, детьми. Постарайтесь как следует поработать, но не забыть и об отдыхе.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Львов
Не стоит слишком сильно увлекаться прошлым. Лучше сфокусироваться на будущем и настоящем. Проведите время с надежными друзьями, отдохните, развлеките себя.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Дев
Сегодня пригодится умение уходить от негатива и объективно оценивать происходящее. Настройтесь на позитив - он развеет тучи на душе и в делах.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Весов
Отличный день, чтобы посвятить его семье, близким людям, сближению с родственниками. Не лишним будет заняться делами по дому с утра. Полезны будут развлечения, занятия хобби.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Скорпионов
Опрометчивые поступки могут принести много проблем. Астрологи советуют принимать только взвешенные решения. Также полезно будет сегодня полагаться на интуицию.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Стрельцов
Сегодня - день трансформаций. Эмоциональная картина станет наполненной, как и кошелек. Самое главное - не перетруждаться физически.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Козерогов
Если вы будете торопиться, то можете стать аутсайдерами в любви, финансах и других сферах. Принимайте решения взвешенно. Чрезмерная активность принесет немало проблем. Все должно быть размеренным и спокойным.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Водолеев
Астрологи советую настроиться на мирное решение проблем. Это поможет избежать конфликтов и разногласий с важными людьми.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 10 мая 2021 для Рыб
Сегодня не стоит ввязываться в авантюры. Нужно воздержаться от шопинга и дальних поездок. Вторую половину дня лучше провести с близкими людьми.