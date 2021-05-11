Весам стоит взять выходной, а Скорпионам желательно сдерживать свои эмоции: гороскоп на 11 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Овнов
В этот день вы можете столкнуться с несправедливостью, которая вас не касается. Звёзды призывают не вмешиваться. Иначе можете испортить свою собственную судьбу.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Тельцов
Направьте всю свою энергию на перемирие с теми, с кем вы находитесь в ссоре. В этот день ваш позитив будет в состоянии свернуть горы. Позвольте ему это сделать.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Близнецов
Не вздумайте в этот день с кем-то выяснять отношения. Звёзды говорят, сила будет не на вашей стороне. Иными словами, победить в конфликте вы не сможете.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Раков
В этот день вокруг вас может оказаться немало незнакомых людей, которым понадобится ваша помощь. Звёзды призывают оставить свои дела и протянуть руку нуждающимся.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Львов
Вы будете в состоянии обаять любого в этот день. Так что выбирайте себе нужную цель и просто заведите общение. Звёзды говорят, 11 мая может стать переломным днём в вашей жизни.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Дев
11 мая попробуйте посмотреть на своё окружение критически. Кажется, в нем завелись трутни и энергетические вампиры. Распознать их поможет ваша блестящая интуиция.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Весов
Возьмите в этот день выходной (если работаете). Вам необходимо остановиться и побыть наедине со своими мыслями. Иначе они так и будут хаотично бродить, провоцируя неправильные выводы.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Скорпионов
Этот день должен будет научить вас сдерживать эмоции. Вы сами удивитесь, увидев, на что способны. Главное, придержать своё эго - оно вас может толкнуть на неверные шаги.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Стрельцов
Вам звёзды напоминают про какое-то недоделанное дело или недосказанные слова. Поройтесь в памяти - обязательно отыщите там нечто очень важное, но забытое.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Козерогов
В этот день вас ждёт настоящая борьба за место под солнцем. Звёзды пророчат вам успех, хоть он и дастся вам не совсем легко. Поэтому напрягитесь и - смело в бой.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Водолеев
11 мая вы сможете переложить часть обязанностей на кого-то из коллег. Важно выбрать помощника правильно: ориентируйтесь не на добрые отношения, а на профессиональные качества.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 11 мая 2021 для Рыб
Сегодня не стоит ввязываться в авантюры. Нужно воздержаться от шопинга и дальних поездок. Вторую половину дня лучше провести с близкими людьми.