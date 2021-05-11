Весам стоит взять выходной, а Скорпионам желательно сдерживать свои эмоции: гороскоп на 11 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Овнов

В этот день вы можете столкнуться с несправедливостью, которая вас не касается. Звёзды призывают не вмешиваться. Иначе можете испортить свою собственную судьбу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Тельцов

Направьте всю свою энергию на перемирие с теми, с кем вы находитесь в ссоре. В этот день ваш позитив будет в состоянии свернуть горы. Позвольте ему это сделать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Близнецов

Не вздумайте в этот день с кем-то выяснять отношения. Звёзды говорят, сила будет не на вашей стороне. Иными словами, победить в конфликте вы не сможете.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Раков

В этот день вокруг вас может оказаться немало незнакомых людей, которым понадобится ваша помощь. Звёзды призывают оставить свои дела и протянуть руку нуждающимся.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Львов

Вы будете в состоянии обаять любого в этот день. Так что выбирайте себе нужную цель и просто заведите общение. Звёзды говорят, 11 мая может стать переломным днём в вашей жизни.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Дев

11 мая попробуйте посмотреть на своё окружение критически. Кажется, в нем завелись трутни и энергетические вампиры. Распознать их поможет ваша блестящая интуиция.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Весов

Возьмите в этот день выходной (если работаете). Вам необходимо остановиться и побыть наедине со своими мыслями. Иначе они так и будут хаотично бродить, провоцируя неправильные выводы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Скорпионов

Этот день должен будет научить вас сдерживать эмоции. Вы сами удивитесь, увидев, на что способны. Главное, придержать своё эго - оно вас может толкнуть на неверные шаги.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Стрельцов

Вам звёзды напоминают про какое-то недоделанное дело или недосказанные слова. Поройтесь в памяти - обязательно отыщите там нечто очень важное, но забытое.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Козерогов

В этот день вас ждёт настоящая борьба за место под солнцем. Звёзды пророчат вам успех, хоть он и дастся вам не совсем легко. Поэтому напрягитесь и - смело в бой.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Водолеев

11 мая вы сможете переложить часть обязанностей на кого-то из коллег. Важно выбрать помощника правильно: ориентируйтесь не на добрые отношения, а на профессиональные качества.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 мая 2021 для Рыб