Водолеям нужен отдых, а Близнецов ждет повышение: гороскоп на 12 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Овнов

Это будет непростой день с точки зрения вашего контроля над собой. Постарайтесь держать себя в руках. В сердцах вы можете наговорить лишнего кому-то из близких людей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Тельцов

Вы можете столкнуться с неоднозначной ситуацией. Чтобы принять какое-то решение (даже касаемо вашего отношения к происходящему), слушайте интуицию..

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Близнецов

Вас ждёт какое-то повышение - то ли по службе, то ли в глазах окружающих. Не отказывайтесь ни от каких предложений в этот день - они будут крайне перспективными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Раков

На вас навалится целая гора дел, среди которых окажется несколько посторонних. Не выполняйте все подряд, иначе рискуете сделать что-то за хитрых окружающих.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Львов

В этот день вас ждут какие-то неожиданные эмоции, говорят звёзды. И призывают на всякий случай не строить никаких иллюзий, чтобы не получить мощное разочарование.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Дев

Вам не стоит слишком доверять окружению. Во всяком случае это надо делать крайне избирательно. Если 12 мая вы поймаете кого-то на лжи, не игнорируйте эту информацию, а делайте выводы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Весов

Это будет продуктивный день, полный событий, результатов, эмоций. Правда, так будет лишь в том случае, если вы не проспите и займётесь делом с самого утра.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Скорпионов

Вас подстерегает какая-то опасность. Звёзды не уточняют, связано это с физическими увечьями или финансовыми катаклизмами. Но на всякий случай останьтесь дома и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Стрельцов

Вам нужно будет отставить все ранее придуманные планы и сразу переходить к части, где вы работаете по ситуации. В этот день многое может пойти не так, как ожидалось.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Козерогов

В этот день вам нужно быть сосредоточенным, особенно при разговорах с начальством. Одна непродуманная фраза - все, считайте, пора искать новую работу.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Водолеев

Вам необходим отдых, говорят звёзды, имея в виду моральный. Если у вас совершенно нет времени, сделайте себе нечто приятное, какой-нибудь подарок. Это восполнит ваши силы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 мая 2021 для Рыб