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Пятница, 14.05.2021
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Рыбам - не действовать неосмотрительно, а Львам - не доверять обещаниям: гороскоп на 14 мая

Рыбам - не действовать неосмотрительно, а Львам - не доверять обещаниям: гороскоп на 14 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Овнов 

Сегодня возможны семейные конфликты. Будьте внимательнее к просьбам второй половинки и родственников. Сглаживайте острые углы и не проявляйте излишней требовательности. День идеален для творческой работы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Тельцов 

Сегодня не стоит забывать о важных домашних делах. Также нежелательно в этот день давать деньги в долг, совершать необдуманные и незапланированные покупки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Близнецов 

Как можно меньше думайте о прошлых проблемах и обидах. Мыслите позитивно, чтобы любовь и удача тянулись к вам сегодня.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Раков

Этот день нельзя однозначно назвать неблагоприятным. Он скорее непростой и непредсказуемый. Сохраняйте невозмутимость, что бы ни происходило вокруг вас. Займитесь уборкой и делами по дому.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Львов   

В этот день опасно доверять обещаниям и торопиться с выводами. Постарайтесь преодолеть стереотипы, которые мешали вам жить более полноценной жизнью.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Дев  

Опорой и одновременно залогом успеха станет опыт прошлого. Сегодня получится обрести веское преимущество перед коллегами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Весов 

На сегодня лучше не планировать рискованных и авантюрных занятий. В сложных ситуациях не бойтесь уповать на интуицию. Звезды и планеты усилят ваше шестое чувство.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Скорпионов 

Будьте осторожнее в словах и поступках. Вы ненароком можете обидеть кого-то из окружения. День подходит для смены обстановки, заведения домашних животных или покупки домашнего растения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Стрельцов 

Одинокие люди этого знака зодиака смогут заняться поисками любви. А тем, кто состоит в отношениях, астрологи рекомендуют не принимать важные решения без совета партнера.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Козерогов

Действуйте максимально смело и дерзко. Речь идет обо всех сферах жизни. Если нет мотивации - можно заняться чем-то актуальным на текущий момент.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Водолеев

Будьте осторожнее на дорогах, одевайтесь по погоде. Более тщательно следите за своим рационом. Чтобы не перегореть, находите время для отдыха в рабочее время.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 мая 2021 для Рыб

У каждого вашего действия должна быть целесообразность и обоснованность. Риски могут привести к серьезным материальным потерям. В любовной сфере тоже лучше не действовать неосмотрительно. Это чревато проблемами.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 10.05. - 16.05.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 10.05.2021 - 16.05.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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