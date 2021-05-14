Рыбам - не действовать неосмотрительно, а Львам - не доверять обещаниям: гороскоп на 14 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Овнов
Сегодня возможны семейные конфликты. Будьте внимательнее к просьбам второй половинки и родственников. Сглаживайте острые углы и не проявляйте излишней требовательности. День идеален для творческой работы.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Тельцов
Сегодня не стоит забывать о важных домашних делах. Также нежелательно в этот день давать деньги в долг, совершать необдуманные и незапланированные покупки.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Близнецов
Как можно меньше думайте о прошлых проблемах и обидах. Мыслите позитивно, чтобы любовь и удача тянулись к вам сегодня.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Раков
Этот день нельзя однозначно назвать неблагоприятным. Он скорее непростой и непредсказуемый. Сохраняйте невозмутимость, что бы ни происходило вокруг вас. Займитесь уборкой и делами по дому.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Львов
В этот день опасно доверять обещаниям и торопиться с выводами. Постарайтесь преодолеть стереотипы, которые мешали вам жить более полноценной жизнью.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Дев
Опорой и одновременно залогом успеха станет опыт прошлого. Сегодня получится обрести веское преимущество перед коллегами.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Весов
На сегодня лучше не планировать рискованных и авантюрных занятий. В сложных ситуациях не бойтесь уповать на интуицию. Звезды и планеты усилят ваше шестое чувство.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Скорпионов
Будьте осторожнее в словах и поступках. Вы ненароком можете обидеть кого-то из окружения. День подходит для смены обстановки, заведения домашних животных или покупки домашнего растения.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Стрельцов
Одинокие люди этого знака зодиака смогут заняться поисками любви. А тем, кто состоит в отношениях, астрологи рекомендуют не принимать важные решения без совета партнера.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Козерогов
Действуйте максимально смело и дерзко. Речь идет обо всех сферах жизни. Если нет мотивации - можно заняться чем-то актуальным на текущий момент.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Водолеев
Будьте осторожнее на дорогах, одевайтесь по погоде. Более тщательно следите за своим рационом. Чтобы не перегореть, находите время для отдыха в рабочее время.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 14 мая 2021 для Рыб
У каждого вашего действия должна быть целесообразность и обоснованность. Риски могут привести к серьезным материальным потерям. В любовной сфере тоже лучше не действовать неосмотрительно. Это чревато проблемами.