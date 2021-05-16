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Воскресенье, 16.05.2021
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Львам нужно усмирить вспыльчивость, а Девам постараться уходить от негатива: гороскоп на 16 мая

Львам нужно усмирить вспыльчивость, а Девам постараться уходить от негатива: гороскоп на 16 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Овнов 

В этот день особого внимания от вас потребуют семья и дом. Если придется уехать, старайтесь поддерживать связь со своими друзьями, родственниками, родителями, второй половинкой.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Тельцов 

Сегодня будет проще заниматься совместными делами и искать компромиссы. Это прекрасный день для любого общения. Старайтесь быть приветливыми и активными.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Близнецов 

Сегодня можно смело отправляться в путешествия, совершать дорогостоящие покупки. Уединение поможет восстановить силы и прийти к умиротворению.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Раков

Ночные светила приготовили вам приятные сюрпризы. Астрологи отмечают, что вечером вас может настичь усталость.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Львов   

Этот день будет довольно удачным. Постарайтесь усмирить вспыльчивость, чтобы не нажить себе врагов. Конфликты и ссоры сейчас никому не нужны. В любви негативные эмоции тоже очень опасны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Дев  

Сегодня пригодится умение уходить от негатива и объективно оценивать происходящее. Получится достичь результатов, только если найти во всем плюсы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Весов 

Сегодня Весам захочется излить душу, поделиться эмоциями. Нужно делать это с проверенными людьми. Утром можно сделать легкую уборку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Скорпионов 

Этот день очень благоприятен для творческой активности. Конец дня лучше посвятить домашним делам.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Стрельцов 

Есть риск попасть под сильную зависимость от деструктивных эмоций. Астрологи советуют не планировать серьезные дела, лучше уйти в духовный мир и осмыслить происходящее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Козерогов

День может показаться вялым и скучным. Веселые занятия стоит оставить до вечера, а утренние часы посвятить выполнению порученных дел и обязанностей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Водолеев

Не стоит посягать на свободу близких людей. Это хороший день для того, чтобы сделать ход конем.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 мая 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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