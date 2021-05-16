Львам нужно усмирить вспыльчивость, а Девам постараться уходить от негатива: гороскоп на 16 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Овнов
В этот день особого внимания от вас потребуют семья и дом. Если придется уехать, старайтесь поддерживать связь со своими друзьями, родственниками, родителями, второй половинкой.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Тельцов
Сегодня будет проще заниматься совместными делами и искать компромиссы. Это прекрасный день для любого общения. Старайтесь быть приветливыми и активными.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Близнецов
Сегодня можно смело отправляться в путешествия, совершать дорогостоящие покупки. Уединение поможет восстановить силы и прийти к умиротворению.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Раков
Ночные светила приготовили вам приятные сюрпризы. Астрологи отмечают, что вечером вас может настичь усталость.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Львов
Этот день будет довольно удачным. Постарайтесь усмирить вспыльчивость, чтобы не нажить себе врагов. Конфликты и ссоры сейчас никому не нужны. В любви негативные эмоции тоже очень опасны.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Дев
Сегодня пригодится умение уходить от негатива и объективно оценивать происходящее. Получится достичь результатов, только если найти во всем плюсы.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Весов
Сегодня Весам захочется излить душу, поделиться эмоциями. Нужно делать это с проверенными людьми. Утром можно сделать легкую уборку.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Скорпионов
Этот день очень благоприятен для творческой активности. Конец дня лучше посвятить домашним делам.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Стрельцов
Есть риск попасть под сильную зависимость от деструктивных эмоций. Астрологи советуют не планировать серьезные дела, лучше уйти в духовный мир и осмыслить происходящее.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Козерогов
День может показаться вялым и скучным. Веселые занятия стоит оставить до вечера, а утренние часы посвятить выполнению порученных дел и обязанностей.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Водолеев
Не стоит посягать на свободу близких людей. Это хороший день для того, чтобы сделать ход конем.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 16 мая 2021 для Рыб
Отдайте силы и время работе. Это лучший день для того, чтобы сделать большой шаг вперед, приблизившись к карьерному росту.