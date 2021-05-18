Стрельцам стоит быть спокойнее, а Водолеям не нужно собирать сплетни: гороскоп на 18 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Овнов

Вам в этот день нужно будет взять на себя какую-то непривычную обязанность. Звёзды говорят, у вас все получится. Поэтому даже не думайте отказываться.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Тельцов

В этот день берегите здоровье. Звёзды предупреждают, что вы его можете надорвать, если будете выполнять чьи-то просьбы с усиленным рвением.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Близнецов

Ваши поступки в этот день могут стать судьбоносными. Перевернуть жизнь с ног на голову или оставить все на своих местах - решать вам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Раков

Вас ждёт целый ворох дел. Постарайтесь ничего не забыть. Современные гаджеты вам в помощь. Звёзды говорят, 18 мая вы можете что-то упустить, надеясь на свою память.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Львов

Если вы планируете отправиться в какое-то путешествие 18 мая, перепроверьте все несколько раз. Звёзды предупреждают о том, что вы можете что-то забыть взять с собой или сделать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Дев

Передайте часть задач кому-то из близких или коллег. Все вывезти вы все равно не сможете, а вот подвести кого-то - запросто. Обезопасьте себя посредством помощников.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Весов

Если в этот день вы будете принимать решения самостоятельно, не посоветовавшись с осведомленными людьми, можете допустить ошибку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Скорпионов

В этот день вокруг вас могут скопиться неприятные личности. Постарайтесь не срываться и не показывать своих истинных эмоций. Это окажется вам не на руку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Стрельцов

Вас ждёт неудачное стечение обстоятельств, говорят звёзды. Важно сохранять спокойствие и сразу переходить к плану Б. Разработайте его заранее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Козерогов

Вам в этот день нужно быть очень внимательным. Концентрация понадобится как в рабочих делах, так и в личных. Расслабиться удастся только ближе к ночи.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Водолеев

Если кто-то начнёт делиться с вами чужими секретами, сразу затыкайте уши. Вам эта информация никакой пользы не принесёт - одни разочарования в людях.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 мая 2021 для Рыб