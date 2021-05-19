Тельцов ждет важная встреча, а Ракам лучше распланировать весь день: гороскоп на 19 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Овнов

Вас ждёт небольшая передышка в череде насыщенных дней. Воспользуйтесь ей грамотно: не спешите вешать на себя очередные дела.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Тельцов

Вам звёзды пророчат какую-то важную встречу. Необязательно с новым человеком. Возможно, это будет старый знакомый, который вернётся в вашу жизнь как раз вовремя.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Близнецов

19 мая никуда не встревайте. Особенно в споры руководства или старших родственников. Возможно, их конфликт перекинется на вас. А спасать вас будет некому.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Раков

Посвятите этот день планированию. Постарайтесь учесть все факторы, разработать планы Б, В, а лучше ещё и Г. Если будете действовать наобум, рискуете крупно ошибиться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Львов

19 мая займитесь своими отношениями с окружающими. Кто-то, кто находится рядом с вами, явно лишний. Пора провести ревизию: безжалостно рвите ненужные связи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Дев

В этот день вы должны быть великодушны и снисходительны, особенно к тем, кто слабее вас. Так вы и карму себе подправите, и приобретете новых соратников.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Весов

Ваши обязанности могут быть несколько размыты в этот день. Впрочем, по вашей же вине. Определитесь, чего вы хотите на самом деле, а потом уж принимайтесь за труды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Скорпионов

В этот день кто-то сможет открыть вам глаза на происходящее. Слушайте внимательно каждое слово, произнесённое 19 мая в ваш адрес.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Стрельцов

Будьте в этот день на страже справедливости. Если увидите, что кто-то кого-то хочет обмануть, не стойте в сторонке - предотвратите злодеяние.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Козерогов

Ваш путь будет усеян препятствиями. Справиться с ними поможет, как ни странно, посторонний человек. Звёзды предлагают вам положиться на незнакомца. Правда, только с разрешения интуиции.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Водолеев

Вас в этот день могут незаслуженно обидеть. Звёзды призывают вас быть мудрее и не дуть губы. Обидчика накажет судьба, а вы должны сохранить лицо.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 19 мая 2021 для Рыб