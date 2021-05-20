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Четверг, 20.05.2021
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Овнов ждет важный выбор, а Водолеям стоит дать себе небольшую передышку: гороскоп на 20 мая

Овнов ждет важный выбор, а Водолеям стоит дать себе небольшую передышку: гороскоп на 20 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Овнов 

Вам необходимо будет сделать важный выбор, который определит тактику вашего дальнейшего поведения. Звёзды призывают вас перед этим проанализировать чужой опыт.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Тельцов 

Ваш эмоциональный фон будет нестабилен в этот день. Постарайтесь ни с кем не встречаться, иначе и себе настроение испортите, и окружающим.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Близнецов 

От вас в этот день ничего не будет зависеть, сколько бы вы ни пытались исправить ситуацию. Отпустите ее, позвольте ей измениться самостоятельно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Раков

В этот день вам многое будет мешать собраться с мыслями. Чтобы ничего не упустить, уединитесь хотя бы для того, чтобы составить план действий. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Львов   

Вам в этот день звёзды категорически не рекомендуют высказывать свою точку зрения в присутствии кого-то из руководства. От этого будет зависеть ваша дальнейшая карьера.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Дев  

Вам звёзды пророчат непростой день в плане общения с окружающими. Ваши мнения явно будут не совпадать. Звезды предлагают проявить мудрость и не лезть на рожон.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Весов 

Вам придётся краснеть за кого-то из близких. Звёзды говорят, вам довольно быстро удастся исправить ситуацию. Важно лишь действовать быстро. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Скорпионов 

Вам может понадобиться помощь старших коллег. Не стесняйтесь просить ее. Иначе потом придётся вместе исправлять ваши ошибки, сделанные из-за отсутствия знаний. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Стрельцов 

Вам понадобится ваше отменное чувство юмора, чтобы отреагировать на какие-то не совсем удачные стечения обстоятельств. Звёзды говорят, вы справитесь.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Козерогов

Вас звёзды призывают в этот день следовать советам старших товарищей и проверенных друзей. Ваше собственное мнение относительно происходящих событий может быть ошибочным.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Водолеев

Вас в этот день могут незаслуженно обидеть. Звёзды призывают вас быть мудрее и не дуть губы. Обидчика накажет судьба, а вы должны сохранить лицо.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 мая 2021 для Рыб

Вас в этот день будет ждать какое-то приятное событие. Возможно, вы получите комплимент или похвалу от начальства. Важно правильно отреагировать на это: не принижайте своих достоинств.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 17.05. - 23.05.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 17.05.2021 - 23.05.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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