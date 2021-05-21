Овнам важно не перестараться с агрессией, а Тельцам - побыть в уединении: гороскоп на 21 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Овнов

В этот день важно не перестараться с напористостью. Очень важно дозировать правильно свою инициативность. Все хорошо в меру.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Тельцов

Сегодня может возникнуть желание побыть в уединении. Астрологи рекомендуют прислушиваться к интуиции, а также принимать во внимание все, что происходит вокруг вас.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Близнецов

Вполне вероятно, что о вас сегодня начнут распускать слухи. Лучше просто не обращать внимание на провокаторов и недоброжелателей, продолжая идти к своим целям.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Раков

Не стоит делиться с окружающими своими идеями и планами. Это может привести к их срыву. В существующих отношениях можно достичь полной гармонии, а одиноких представителей знака ждет большая удача.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Львов

Ночные светила и планеты помогут вам повысить свое благосостояние. Большая удача ждет представителей творческих профессий.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Дев

Сегодня ожидается отдача от прежних усилий. В случае тупика или пробуксовки в дела вмешается сама судьба - пошлет подсказку, ответ, намек или решение.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Весов

Свободное время лучше использовать для отдыха и развлечений. День прекрасно подходит для поездок или командировок. Можно завершить его легкой уборкой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Скорпионов

Старайтесь стремиться к умеренности во всем. Не стоит перегружать себя работой или бездельничать. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Стрельцов

Гороскоп обещает многим день, наполненный непредвиденными событиями и переменами. Не стоит загонять себя в рамки - умение быстро сориентироваться в ситуации обеспечит успех.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Козерогов

В этот день стоит с самого начала сделать выбор - на что потратить свое время: на любовь или работу. Угнаться за двумя зайцами не удастся.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Водолеев

Вечером возможны неприятные дилеммы. Найти выход из сложной ситуации поможет интуиция. В любви стоит избегать излишеств. Дела и работа помогут отвлечься от переживаний.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 мая 2021 для Рыб