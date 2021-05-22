Близнецам стоит полагаться на искренность, а Ракам - избегать излишней сентиментальности: гороскоп на 22 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Овнов

Пришла пора для реализации давних планов. Сейчас не время искать отговорки и перекладывать ответственность на других.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Тельцов

Отличный день для генеральной уборки в квартире или доме. Сегодня можно сделать приятный сюрприз второй половинке или родственнику. Удача ожидает вас в финансовой сфере и в работе. Можно смело заключать сделки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Близнецов

Искренность сегодня - залог удачи. Астрологи рекомендуют быть собой в любых жизненных ситуациях. На работе, в делах и личной жизни не стоит брать на себя слишком много.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Раков

Это прекрасный день для ремонта автомобиля, техники и электроники. Можно совершать дорогостоящие приобретения, обновлять гардероб. В любовной сфере стоит избегать излишней сентиментальности.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Львов

Астрологи не исключают, что удача придет лишь к вечеру. Ночные светила и планеты рекомендуют не беспокоиться зря, довериться течению событий и спокойно заняться необходимым обновлением.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Дев

Сегодня можно смело продвигать новые идеи в работе и бизнесе. Это положительно отразится на продвижении по карьерной лестнице, на увеличении доходов.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Весов

День идеально подходит для завершения важных дел, подведения итогов. В любовной сфере можно довериться интуиции. Не бойтесь также строить совместные планы, говорить о будущем.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Скорпионов

Большая удача ждет людей мечтательных. Наступает время для перемен, поэтому нельзя думать о негативе и заниматься самокопанием.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Стрельцов

Хороший день для приобретения новых навыков, обучения, раскрытия талантов - способности сегодня будут намного выше среднего.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Козерогов

Энергетика планет указывает на то, что многие сегодня будут полны сил и амбиций. Не факт, что за одни сутки вы сможете добиться значительных результатов, но сделать шаг навстречу новой жизни вполне реально.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Водолеев

Сегодня предстоит побороться с нежеланием работать. Старайтесь быть ответственными и внимательными к мелочам. Вечер лучше провести в уединении.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 мая 2021 для Рыб