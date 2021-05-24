Весам нельзя предавать свои убеждения, а Скорпионам - бросать дела на полпути: гороскоп на 24 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Овнов
В этот день звезды подарят вам много удачи. Боевой настрой и инициативность помогут вам в любви, в делах, в работе, только не оставляйте важные дела на потом.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Тельцов
Астрологи советуют взять временную паузу и не пытаться прыгнуть выше головы. Накопившуюся усталость отлично снимут расслабляющие ванны и отвары из трав.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Близнецов
Старайтесь как можно меньше общаться с людьми, которые мыслят стереотипно. Не стоит убеждать окружающих в своей правоте - только время зря потратите.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Раков
Сутки дают повод для вспыльчивости, ревности, капризности, обидчивости. Астрологи рекомендуют взять курс на преодоление негатива.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Львов
Удачный день для перемен в жизни. Близкие люди и даже недоброжелатели проявят великодушие, помогут в сложном вопросе, поддержат материально.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Дев
Держитесь подальше от конфликтных людей, которые излучают негатив. Чтобы оставаться в тонусе, чаще отдыхайте.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Весов
Старайтесь не предавать свои убеждения и соблюдать моральные нормы и правила хорошего тона. Также сегодня полезно будет следовать планам на день.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Скорпионов
Людей вашего знака сегодня красит скромность. Во многих вопросах полезными станут консервативные взгляды. Оставайтесь собой и не бросайте дела на полпути.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Стрельцов
Остерегайтесь людей, которые мыслят стереотипно. От них будет исходить много негативной энергии. Лучше общайтесь с добрыми людьми.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Козерогов
Звезды сделают вас более восприимчивыми к чувствам других. Не бойтесь показывать свою заинтересованность чужими проблемами. Тщательно фильтруйте информацию, поступающую от малознакомых людей.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Водолеев
Жизнелюбивые люди смогут почувствовать прилив сил и бодрости. Более тщательно продумывайте все свои планы касательно работы.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 24 мая 2021 для Рыб
Вас могут посетить сегодня ностальгические мысли. Астрологи рекомендуют гнать их прочь, устремляя взор в будущее. Мысли о прошлом могут спровоцировать всплеск негатива. День подходит для работы по дому, ремонта, покупок.