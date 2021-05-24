Весам нельзя предавать свои убеждения, а Скорпионам - бросать дела на полпути: гороскоп на 24 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Овнов

В этот день звезды подарят вам много удачи. Боевой настрой и инициативность помогут вам в любви, в делах, в работе, только не оставляйте важные дела на потом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Тельцов

Астрологи советуют взять временную паузу и не пытаться прыгнуть выше головы. Накопившуюся усталость отлично снимут расслабляющие ванны и отвары из трав.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Близнецов

Старайтесь как можно меньше общаться с людьми, которые мыслят стереотипно. Не стоит убеждать окружающих в своей правоте - только время зря потратите.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Раков

Сутки дают повод для вспыльчивости, ревности, капризности, обидчивости. Астрологи рекомендуют взять курс на преодоление негатива.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Львов

Удачный день для перемен в жизни. Близкие люди и даже недоброжелатели проявят великодушие, помогут в сложном вопросе, поддержат материально.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Дев

Держитесь подальше от конфликтных людей, которые излучают негатив. Чтобы оставаться в тонусе, чаще отдыхайте.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Весов

Старайтесь не предавать свои убеждения и соблюдать моральные нормы и правила хорошего тона. Также сегодня полезно будет следовать планам на день.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Скорпионов

Людей вашего знака сегодня красит скромность. Во многих вопросах полезными станут консервативные взгляды. Оставайтесь собой и не бросайте дела на полпути.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Стрельцов

Остерегайтесь людей, которые мыслят стереотипно. От них будет исходить много негативной энергии. Лучше общайтесь с добрыми людьми.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Козерогов

Звезды сделают вас более восприимчивыми к чувствам других. Не бойтесь показывать свою заинтересованность чужими проблемами. Тщательно фильтруйте информацию, поступающую от малознакомых людей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Водолеев

Жизнелюбивые люди смогут почувствовать прилив сил и бодрости. Более тщательно продумывайте все свои планы касательно работы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Рыб