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Понедельник, 24.05.2021
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Весам нельзя предавать свои убеждения, а Скорпионам - бросать дела на полпути: гороскоп на 24 мая

Весам нельзя предавать свои убеждения, а Скорпионам - бросать дела на полпути: гороскоп на 24 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Овнов 

В этот день звезды подарят вам много удачи. Боевой настрой и инициативность помогут вам в любви, в делах, в работе, только не оставляйте важные дела на потом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Тельцов 

Астрологи советуют взять временную паузу и не пытаться прыгнуть выше головы. Накопившуюся усталость отлично снимут расслабляющие ванны и отвары из трав.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Близнецов 

Старайтесь как можно меньше общаться с людьми, которые мыслят стереотипно. Не стоит убеждать окружающих в своей правоте - только время зря потратите.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Раков

Сутки дают повод для вспыльчивости, ревности, капризности, обидчивости. Астрологи рекомендуют взять курс на преодоление негатива.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Львов   

Удачный день для перемен в жизни. Близкие люди и даже недоброжелатели проявят великодушие, помогут в сложном вопросе, поддержат материально.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Дев  

Держитесь подальше от конфликтных людей, которые излучают негатив. Чтобы оставаться в тонусе, чаще отдыхайте.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Весов 

Старайтесь не предавать свои убеждения и соблюдать моральные нормы и правила хорошего тона. Также сегодня полезно будет следовать планам на день.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Скорпионов 

Людей вашего знака сегодня красит скромность. Во многих вопросах полезными станут консервативные взгляды. Оставайтесь собой и не бросайте дела на полпути.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Стрельцов 

Остерегайтесь людей, которые мыслят стереотипно. От них будет исходить много негативной энергии. Лучше общайтесь с добрыми людьми.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Козерогов

Звезды сделают вас более восприимчивыми к чувствам других. Не бойтесь показывать свою заинтересованность чужими проблемами. Тщательно фильтруйте информацию, поступающую от малознакомых людей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Водолеев

Жизнелюбивые люди смогут почувствовать прилив сил и бодрости. Более тщательно продумывайте все свои планы касательно работы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 мая 2021 для Рыб

Вас могут посетить сегодня ностальгические мысли. Астрологи рекомендуют гнать их прочь, устремляя взор в будущее. Мысли о прошлом могут спровоцировать всплеск негатива. День подходит для работы по дому, ремонта, покупок.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 24.05.2021 - 30.05.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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