Рыбам нужен отдых, а Близнецам важно не поддаваться на провокации: гороскоп на 25 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Овнов

В этот день кто-то настойчиво будет добиваться вашего внимания. И если уж вы его подарите, постарайтесь вникнуть в суть вопроса, иначе можете потерять своё лицо.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Тельцов

Пришло время что-то менять в своей жизни. Причём 25 мая ваши решения окажутся судьбоносными, а шаги - верными. Не бойтесь спросить себя, чего же вы хотите на самом деле.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Близнецов

Вас кто-то захочет сбить с пути в этот вторник. Важно не поддаваться на провокации, а строго действовать по собственному плану.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Раков

Вам многое нужно будет успеть в этот день. Начинайте с собственных задач. Ваш альтруизм 25 мая может сыграть на руку кому-то из вашего окружения, но точно не вам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Львов

В этот день вам необходимо будет поставить кого-то на место. Только делайте это максимально изощренно. Чем сложнее вы будете изъясняться, тем эффектнее будет результат.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Дев

Вам звёзды пророчат любопытное общение. Причём даже если изначально вы не будете настроены на беседу, в результате вас все равно привлекут к ней - и не зря.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Весов

Вас ждёт бурный вторник - как в плане дел, так и касаемо эмоций. Наслаждайтесь богатством жизненных красок. Очень скоро придётся заняться какой-то рутиной.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Скорпионов

Этот день будет для вас показательным: вы сможете увидеть, кто вам друг, а кто - просто приятель. Делайте выводы сразу, пока свежи эмоции.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Стрельцов

Вас ждёт непростой день. Сделать все, скорее всего, не получится. Но постараться выложиться по максимуму стоит. Если проигнорировать этот совет звёзд, можно погрязнуть в рутине.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Козерогов

В этот вторник вы сможете, наконец-то, разглядеть истину. Звёзды говорят, что-то давно ускользало от вас. 25 мая будьте внимательны и не игнорируйте интуицию.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Водолеев

Пусть вас не смущает отсутствие понимания между вами и вашими коллегами. Стойте на своём. В конце концов ваше мнение будет принято - не как единственно верное, но как альтернативное.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 мая 2021 для Рыб