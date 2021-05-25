Рыбам нужен отдых, а Близнецам важно не поддаваться на провокации: гороскоп на 25 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Овнов
В этот день кто-то настойчиво будет добиваться вашего внимания. И если уж вы его подарите, постарайтесь вникнуть в суть вопроса, иначе можете потерять своё лицо.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Тельцов
Пришло время что-то менять в своей жизни. Причём 25 мая ваши решения окажутся судьбоносными, а шаги - верными. Не бойтесь спросить себя, чего же вы хотите на самом деле.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Близнецов
Вас кто-то захочет сбить с пути в этот вторник. Важно не поддаваться на провокации, а строго действовать по собственному плану.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Раков
Вам многое нужно будет успеть в этот день. Начинайте с собственных задач. Ваш альтруизм 25 мая может сыграть на руку кому-то из вашего окружения, но точно не вам.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Львов
В этот день вам необходимо будет поставить кого-то на место. Только делайте это максимально изощренно. Чем сложнее вы будете изъясняться, тем эффектнее будет результат.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Дев
Вам звёзды пророчат любопытное общение. Причём даже если изначально вы не будете настроены на беседу, в результате вас все равно привлекут к ней - и не зря.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Весов
Вас ждёт бурный вторник - как в плане дел, так и касаемо эмоций. Наслаждайтесь богатством жизненных красок. Очень скоро придётся заняться какой-то рутиной.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Скорпионов
Этот день будет для вас показательным: вы сможете увидеть, кто вам друг, а кто - просто приятель. Делайте выводы сразу, пока свежи эмоции.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Стрельцов
Вас ждёт непростой день. Сделать все, скорее всего, не получится. Но постараться выложиться по максимуму стоит. Если проигнорировать этот совет звёзд, можно погрязнуть в рутине.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Козерогов
В этот вторник вы сможете, наконец-то, разглядеть истину. Звёзды говорят, что-то давно ускользало от вас. 25 мая будьте внимательны и не игнорируйте интуицию.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Водолеев
Пусть вас не смущает отсутствие понимания между вами и вашими коллегами. Стойте на своём. В конце концов ваше мнение будет принято - не как единственно верное, но как альтернативное.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 25 мая 2021 для Рыб
Вам остро нужен отдых. Звёзды уже не просто рекомендуют, а кричат об этом. Если нет возможности отправиться куда-то далеко и надолго, сделайте хотя бы небольшой перерыв для себя.