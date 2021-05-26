Девам стоит держать себя в руках, а Ракам важно продумывать каждый свой шаг: гороскоп на 26 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Овнов

В эту среду вам необходима будет помощь профессионала. Вы, безусловно, сами много чего умеете. Но с какой-то из задач справиться не сможете - как ни крути.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Тельцов

Вам в этот день никак нельзя ошибиться. Будьте максимально сосредоточены и точны. Звёзды говорят, что одно неверное движение может привести к фатальным последствиям.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Близнецов

Вам звёзды рекомендуют в эту среду внимательно слушать, что говорят окружающие. Скорее всего, вам придётся что-то поменять в своих планах, исходя из полученной информации.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Раков

Если вы не решитесь на что-то в этот день, впоследствии будете кусать локти, говорят звёзды. Но при этом важно продумать каждый свой шаг - очертя голову действовать не стоит.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Львов

Вас ждёт непростой в эмоциональном плане день. Важно не показывать своих чувств окружающим. Звёзды говорят, впоследствии это может быть использовано против вас.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Дев

Вы можете сорваться в этот день. Делать этого категорически нельзя, предупреждают звёзды. Что бы ни произошло, держите себя в руках и никому не грубите.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Весов

В этот день вам придётся заниматься не совсем своими обязанностями. Но это не повод забрасывать собственные дела - вам важно все успеть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Скорпионов

Займитесь благотворительностью в этот день. Звёзды говорят, чем больше вы отдадите (не обязательно вещей - эмоции тоже считаются), тем больше у вас прибудет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Стрельцов

На вас надеется кто-то из вашего окружения. Не подведите человека, если знаете, о чем речь. Если нет, сообщите о своём неведении сразу, чтобы не было недоговоренностей.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Козерогов

Вас ждёт какое-то неприятное известие. Воспримите его с должной стойкостью - нервозность ещё никому не помогала. Лучше поищите союзников или пути выхода из ситуации.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Водолеев

Вам в этот день нужно проявить творческий подход к чему-то совсем не творческому. Напрягите воображение и продемонстрируйте свой креатив в полном объеме.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Рыб