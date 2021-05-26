Девам стоит держать себя в руках, а Ракам важно продумывать каждый свой шаг: гороскоп на 26 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Овнов
В эту среду вам необходима будет помощь профессионала. Вы, безусловно, сами много чего умеете. Но с какой-то из задач справиться не сможете - как ни крути.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Тельцов
Вам в этот день никак нельзя ошибиться. Будьте максимально сосредоточены и точны. Звёзды говорят, что одно неверное движение может привести к фатальным последствиям.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Близнецов
Вам звёзды рекомендуют в эту среду внимательно слушать, что говорят окружающие. Скорее всего, вам придётся что-то поменять в своих планах, исходя из полученной информации.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Раков
Если вы не решитесь на что-то в этот день, впоследствии будете кусать локти, говорят звёзды. Но при этом важно продумать каждый свой шаг - очертя голову действовать не стоит.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Львов
Вас ждёт непростой в эмоциональном плане день. Важно не показывать своих чувств окружающим. Звёзды говорят, впоследствии это может быть использовано против вас.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Дев
Вы можете сорваться в этот день. Делать этого категорически нельзя, предупреждают звёзды. Что бы ни произошло, держите себя в руках и никому не грубите.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Весов
В этот день вам придётся заниматься не совсем своими обязанностями. Но это не повод забрасывать собственные дела - вам важно все успеть.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Скорпионов
Займитесь благотворительностью в этот день. Звёзды говорят, чем больше вы отдадите (не обязательно вещей - эмоции тоже считаются), тем больше у вас прибудет.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Стрельцов
На вас надеется кто-то из вашего окружения. Не подведите человека, если знаете, о чем речь. Если нет, сообщите о своём неведении сразу, чтобы не было недоговоренностей.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Козерогов
Вас ждёт какое-то неприятное известие. Воспримите его с должной стойкостью - нервозность ещё никому не помогала. Лучше поищите союзников или пути выхода из ситуации.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Водолеев
Вам в этот день нужно проявить творческий подход к чему-то совсем не творческому. Напрягите воображение и продемонстрируйте свой креатив в полном объеме.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 26 мая 2021 для Рыб
Вас может одолеть ностальгия. Этому будет способствовать какое-то событие, встреча или даже аромат. Не позволяйте чувствам увлечь вас в прошлое. От этого может пострадать настоящее.