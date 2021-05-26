Скачать
Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Итоги дня 25 мая: "авиаблокада" Беларуси, задержание девушки Протасевича, законопроект о наращивании численности ВСУ
Итоги дня 25 мая: "авиаблокада" Беларуси, задержание девушки Протасевича, законопроект о наращивании численности ВСУ
"Пленница для шантажа": арест девушки Протасевича в Минске разозлил сеть (видео)
"Пленница для шантажа": арест девушки Протасевича в Минске разозлил сеть (видео)

Девам стоит держать себя в руках, а Ракам важно продумывать каждый свой шаг: гороскоп на 26 мая

Девам стоит держать себя в руках, а Ракам важно продумывать каждый свой шаг: гороскоп на 26 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Овнов 

В эту среду вам необходима будет помощь профессионала. Вы, безусловно, сами много чего умеете. Но с какой-то из задач справиться не сможете - как ни крути. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Тельцов 

Вам в этот день никак нельзя ошибиться. Будьте максимально сосредоточены и точны. Звёзды говорят, что одно неверное движение может привести к фатальным последствиям.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Близнецов 

Вам звёзды рекомендуют в эту среду внимательно слушать, что говорят окружающие. Скорее всего, вам придётся что-то поменять в своих планах, исходя из полученной информации. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Раков

Если вы не решитесь на что-то в этот день, впоследствии будете кусать локти, говорят звёзды. Но при этом важно продумать каждый свой шаг - очертя голову действовать не стоит. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Львов   

Вас ждёт непростой в эмоциональном плане день. Важно не показывать своих чувств окружающим. Звёзды говорят, впоследствии это может быть использовано против вас. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Дев  

Вы можете сорваться в этот день. Делать этого категорически нельзя, предупреждают звёзды. Что бы ни произошло, держите себя в руках и никому не грубите.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Весов 

В этот день вам придётся заниматься не совсем своими обязанностями. Но это не повод забрасывать собственные дела - вам важно все успеть.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Скорпионов 

Займитесь благотворительностью в этот день. Звёзды говорят, чем больше вы отдадите (не обязательно вещей - эмоции тоже считаются), тем больше у вас прибудет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Стрельцов 

На вас надеется кто-то из вашего окружения. Не подведите человека, если знаете, о чем речь. Если нет, сообщите о своём неведении сразу, чтобы не было недоговоренностей. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Козерогов

Вас ждёт какое-то неприятное известие. Воспримите его с должной стойкостью - нервозность ещё никому не помогала. Лучше поищите союзников или пути выхода из ситуации. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Водолеев

Вам в этот день нужно проявить творческий подход к чему-то совсем не творческому. Напрягите воображение и продемонстрируйте свой креатив в полном объеме.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 мая 2021 для Рыб

Вас может одолеть ностальгия. Этому будет способствовать какое-то событие, встреча или даже аромат. Не позволяйте чувствам увлечь вас в прошлое. От этого может пострадать настоящее.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 24.05.2021 - 30.05.2021

Финансовый гороскоп на неделю 24.05. - 30.05.2021 для всех знаков Зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
02 Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
03 В Крыму вместо "Ополченочки" включили украинский фильм "Позывной Бандерас", чем довели оккупантов до истерики
04 "Пленница для шантажа": арест девушки Протасевича в Минске разозлил сеть (видео)
05 Пригласил помочь: на Днепропетровщине 52-летний мужчина изнасиловал подростка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Крыму вместо &quot;Ополченочки&quot; включили украинский фильм &quot;Позывной Бандерас&quot;, чем довели оккупантов до истерики
В Крыму вместо "Ополченочки" включили украинский фильм "Позывной Бандерас", чем довели оккупантов до истерики
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Какой праздник 26 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь