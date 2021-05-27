Водолеи могут взяться за самые сложные дела, а Близнецам лучше ни с кем не ссориться: гороскоп на 27 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Овнов

В этот день вам необходим четкий план, согласно которому вы будете следовать. Любая спонтанность может повернуть вашу судьбу не в ту сторону.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Тельцов

В этот четверг вы можете выступить в непривычной роли. Не пугайтесь ее. Сколько ещё в вас сокрыто секретов - даже для вас самого!

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Близнецов

27 мая побудьте паинькой: никому не грубите, ни с кем не ссорьтесь, ни о ком не сплетничайте. Иногда нужна передышка. Нынешний четверг станет самым подходящим днём для этого.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Раков

Вас может кто-то расстроить, но выбить из седла - вот уж нет. Не поддавайтесь негативным эмоциям - в этот день вы должны все держать под контролем.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Львов

Ваше чрезмерное эго рискует в этот день выйти из берегов. И тогда оно сметёт все на своём пути - даже тех, кого вы собирались пощадить. Следите за ним 27 мая.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Дев

Вам в этот день придётся действовать спонтанно. Не пугайтесь - не в первый раз. Возьмите ситуацию под контроль, как только поймёте, что все пошло не по плану.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Весов

Это будет день выбора и решений. Не ошибитесь, говорят звёзды. Придумайте все хорошенько. И даже если на вас давят, не торопитесь. Из-за этого вы можете поставить не на то.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Скорпионов

Вам в этот день придётся кого-то спасать. Действуйте быстро и четко. Не спрашивайте себя о том, стоит ли вмешиваться. Звёзды говорят: стоит.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Стрельцов

На вашем пути в этот день может встать человек с небольшим умом, но внушительными связями. Не пытайтесь бороться с ним - логикой вы ничего не добьётесь. Просто отступите в сторону.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Козерогов

Вам в этот день предстоит решить множество задач. Если почувствуете, что захлёбывайтесь, призовите на помощь кого-то из близких. Не ждите, когда все начнёт валиться их рук.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Водолеев

Вы будете находчивы в этот день. Беритесь за самые сложные дела. Звёзды говорят, даже вы сами можете удивиться тому, какие любопытные идеи у вас появятся 27 мая.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 мая 2021 для Рыб