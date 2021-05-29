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Суббота, 29.05.2021
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Козерогам можно дать волю своим эмоциям, а Скорпионам пора отдохнуть: гороскоп на 29 мая

Козерогам можно дать волю своим эмоциям, а Скорпионам пора отдохнуть: гороскоп на 29 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Овнов 

Звёзды говорят, в этот день к вам может обратиться за помощью совершенно посторонний человек. От того, насколько вы будете благожелательны, зависит в том числе и ваше собственное будущее. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Тельцов 

Пусть этот день пройдёт спокойно, призывают звёзды. Займитесь рутиной - когда-то же к ней надо приступить. Эта суббота станет самым подходящим временем для размеренной и скучной работы. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Близнецов 

Вам потребуется усиленная концентрация внимания в этот день. Постарайтесь ничего не упустить, иначе что-то пойдёт не так - придётся расхлебывать последствия (долго и мучительно).

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Раков

И пусть весь мир подождёт - это как раз про вас 29 мая, говорят звёзды. И рекомендуют вам обратить внимание на себя и свои потребности. Альтруизм пусть посидит в сторонке.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Львов   

Вас в этот день могут занимать совершенно посторонние и даже ненужные вещи. Постарайтесь сконцентрироваться на глобальном и не лежите долго в постели. Кто рано встаёт...

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Дев  

Вам может понадобиться чья-то помощь. Смело просите, не ждите, когда все начнёт валиться из рук. Вам важно все сделать быстро, чтобы освободить вечер.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Весов 

Вам необходимо в этот день посмотреть на ближнего и по возможности помочь ему. Звёзды говорят, такое поведение впоследствии сыграет вам на руку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Скорпионов 

Вам пора отдохнуть. Но сделать вы этого не сможете, пока не завершите какое-то мелкое дело. Покопайтесь в памяти - наверняка найдёте то, что мешает вам расслабиться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Стрельцов 

Вам не стоит в этот день брать пример со своего кумира. У вас разные жизни и повторить все в точности не получится. Посмотрите внутрь себя - кажется, вы начинаете отдалять от реальности.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Козерогов

В этот день звёзды разрешают вам дать волю эмоциям. Вам нужно от души посмеяться, вдоволь поплакать или получить хорошую порцию адреналина. Как заново родитесь!

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Водолеев

В эту субботу вас могут подстерегать сплетники и клеветники. Лучше не отвечайте на незнакомые номера и не общайтесь с подозрительными личностями. Потерпите один денёк.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Рыб

Посвятите этот день семье (или, если ее нет, другим самым близким людям). Вам необходима добрая энергия родных людей. А потом уж можно снова идти в бой. 

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 24.05.2021 - 30.05.2021

Финансовый гороскоп на неделю 24.05. - 30.05.2021 для всех знаков Зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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