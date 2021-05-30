Ракам стоит побыть вместе с семьей, а Тельцам - заняться подведением итогов: гороскоп на 30 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Овнов

В этот день вам нужно сосредоточиться на собственных задачах. Даже если вас попросит о помощи близкий человек, перенесите ее на другое время.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Тельцов

30 мая займитесь подведением итогов и планированием. В этот день у вас может внезапно проявиться организаторский талант - воспользуйтесь моментом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Близнецов

От вас потребуется многозадачность в это воскресенье: везде успеть, всем помочь, сделать задел на будущее. И звёзды говорят: вы со всем справитесь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Раков

Вам необходимо провести этот день в кругу семьи. Вам нужна родная энергетика, чтобы восполнить ее недельные расходы. Так говорят звёзды.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Львов

Вам вновь придётся разруливать какие-то сложные ситуации. Причём чем запутаннее будет дело, тем оригинальнее окажется ваше решение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Дев

Если в этот день вы кому-то откажете в помощи, очень скоро можете оказаться в до абсурдности аналогичной ситуации. Поэтому если есть возможность, не стойте в стороне.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Весов

30 мая станет отличным днём для чистки подсознания. Там скопилось изрядное количество ненужной информации и вредных эмоций.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Скорпионов

Этот день для вас должен пройти максимально спокойно. Постарайтесь ни во что не ввязываться и ни с кем не дискутировать. Вам нужно отдохнуть.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Стрельцов

Все, за что вы возьмётесь 30 мая, получится идеально. Поэтому встаньте пораньше и постарайтесь успеть сделать максимально возможное количество дел.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Козерогов

Если хотите, чтобы получилось хорошо, сделайте сами, напоминают звёзды. Не пытайтесь в этот день переложить ответственность на кого-либо. Возьмите все в свои руки.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Водолеев

В этот день вам необходимо будет разобраться в какой-то сложной ситуации, говорят звёзды. И напоминают: у вас есть много союзников - не игнорируйте их.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 мая 2021 для Рыб