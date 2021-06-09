Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона
Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину

Овнам нужно держать в секрете свои планы, а Тельцам - направить энергию в мирное русло: гороскоп на 9 июня

Овнам нужно держать в секрете свои планы, а Тельцам - направить энергию в мирное русло: гороскоп на 9 июня
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Овнов 

Астрологи отмечают, что ночные светила сегодня не в лучшем положении. По этой причине постарайтесь не раскрывать свои карты окружающим. Держите в секрете свои планы. Большой успех ждет представителей творческих профессий.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Тельцов 

Многие сегодня будут нервными. Могут появиться претензии к себе или окружающим людям. Лучше всего переключить внимание на освоение нового, направить энергию в мирное русло.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Близнецов 

Ночные светила в диссонансе, поэтому во всех сферах жизни могут происходить неожиданные форс-мажорные обстоятельства. Будьте к этому готовы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Раков

Сегодня очень благоприятный день для постановки новых задач. Звезды и планеты помогут вам осознать прошлые ошибки. У вас получится стать успешнее в новых начинаниях.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Львов   

Астрологи не рекомендуют сегодня раскрывать свои карты окружающим людям. Нужно держать планы в секрете. Глоток свежего воздуха - лучший отдых во время трудового дня.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Дев  

Сегодняшний день прекрасно подходит для самоанализа. Возможно, большую помощь окажут рекомендации близких и друзей. Желательно успеть сделать все, что было запланировано.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Весов 

Под влиянием собственного нестабильного состояния появится одержимость сумасшедшей идеей, которая ранее никогда бы не пришла в голову. Звезды рекомендуют уступить своим желаниям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Скорпионов 

Сентиментальность может негативно сказаться на вашем настроении и удаче. Думайте о будущем. Старайтесь не игнорировать просьбы о помощи коллег. Посвятите утро уборке на рабочем месте или дома.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Стрельцов 

Не стоит сегодня бросаться словами, особенно если вы не уверены, что выполните их. В остальном день пройдет отлично и порадует новыми возможностями в профессиональной сфере.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Козерогов

Вполне возможно, что в этот день вы станете для кого-то примером для подражания. Это может быть человек любого возраста и социального статуса.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Водолеев

День можно посвятить любым делам. Сегодня можно начинать новые проекты на работе и в бизнесе, совершать дорогостоящие покупки.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Рыб

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 158

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
03 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
04 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
05 Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах &quot;Северного потока-2&quot;
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Какой праздник 9 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь