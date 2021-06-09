Овнам нужно держать в секрете свои планы, а Тельцам - направить энергию в мирное русло: гороскоп на 9 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Овнов

Астрологи отмечают, что ночные светила сегодня не в лучшем положении. По этой причине постарайтесь не раскрывать свои карты окружающим. Держите в секрете свои планы. Большой успех ждет представителей творческих профессий.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Тельцов

Многие сегодня будут нервными. Могут появиться претензии к себе или окружающим людям. Лучше всего переключить внимание на освоение нового, направить энергию в мирное русло.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Близнецов

Ночные светила в диссонансе, поэтому во всех сферах жизни могут происходить неожиданные форс-мажорные обстоятельства. Будьте к этому готовы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Раков

Сегодня очень благоприятный день для постановки новых задач. Звезды и планеты помогут вам осознать прошлые ошибки. У вас получится стать успешнее в новых начинаниях.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Львов

Астрологи не рекомендуют сегодня раскрывать свои карты окружающим людям. Нужно держать планы в секрете. Глоток свежего воздуха - лучший отдых во время трудового дня.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Дев

Сегодняшний день прекрасно подходит для самоанализа. Возможно, большую помощь окажут рекомендации близких и друзей. Желательно успеть сделать все, что было запланировано.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Весов

Под влиянием собственного нестабильного состояния появится одержимость сумасшедшей идеей, которая ранее никогда бы не пришла в голову. Звезды рекомендуют уступить своим желаниям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Скорпионов

Сентиментальность может негативно сказаться на вашем настроении и удаче. Думайте о будущем. Старайтесь не игнорировать просьбы о помощи коллег. Посвятите утро уборке на рабочем месте или дома.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Стрельцов

Не стоит сегодня бросаться словами, особенно если вы не уверены, что выполните их. В остальном день пройдет отлично и порадует новыми возможностями в профессиональной сфере.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Козерогов

Вполне возможно, что в этот день вы станете для кого-то примером для подражания. Это может быть человек любого возраста и социального статуса.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Водолеев

День можно посвятить любым делам. Сегодня можно начинать новые проекты на работе и в бизнесе, совершать дорогостоящие покупки.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 июня 2021 для Рыб