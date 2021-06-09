Овнам нужно держать в секрете свои планы, а Тельцам - направить энергию в мирное русло: гороскоп на 9 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Овнов
Астрологи отмечают, что ночные светила сегодня не в лучшем положении. По этой причине постарайтесь не раскрывать свои карты окружающим. Держите в секрете свои планы. Большой успех ждет представителей творческих профессий.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Тельцов
Многие сегодня будут нервными. Могут появиться претензии к себе или окружающим людям. Лучше всего переключить внимание на освоение нового, направить энергию в мирное русло.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Близнецов
Ночные светила в диссонансе, поэтому во всех сферах жизни могут происходить неожиданные форс-мажорные обстоятельства. Будьте к этому готовы.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Раков
Сегодня очень благоприятный день для постановки новых задач. Звезды и планеты помогут вам осознать прошлые ошибки. У вас получится стать успешнее в новых начинаниях.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Львов
Астрологи не рекомендуют сегодня раскрывать свои карты окружающим людям. Нужно держать планы в секрете. Глоток свежего воздуха - лучший отдых во время трудового дня.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Дев
Сегодняшний день прекрасно подходит для самоанализа. Возможно, большую помощь окажут рекомендации близких и друзей. Желательно успеть сделать все, что было запланировано.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Весов
Под влиянием собственного нестабильного состояния появится одержимость сумасшедшей идеей, которая ранее никогда бы не пришла в голову. Звезды рекомендуют уступить своим желаниям.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Скорпионов
Сентиментальность может негативно сказаться на вашем настроении и удаче. Думайте о будущем. Старайтесь не игнорировать просьбы о помощи коллег. Посвятите утро уборке на рабочем месте или дома.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Стрельцов
Не стоит сегодня бросаться словами, особенно если вы не уверены, что выполните их. В остальном день пройдет отлично и порадует новыми возможностями в профессиональной сфере.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Козерогов
Вполне возможно, что в этот день вы станете для кого-то примером для подражания. Это может быть человек любого возраста и социального статуса.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Водолеев
День можно посвятить любым делам. Сегодня можно начинать новые проекты на работе и в бизнесе, совершать дорогостоящие покупки.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 9 июня 2021 для Рыб
Ночные светила на вашей стороне. Это отличный день для получения новых знаний и навыков.