Овнов ждет продуктивная пятница, а Раков - что-то новое: гороскоп на 11 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Овнов

Вас ждёт продуктивная пятница, если вы сможете наступить на горло собственной песне. Делать вам это будет тяжело и неприятно, но необходимо.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Тельцов

Вам придётся расстаться с какой-то дорогой вещью. Звёзды призывают вас не жалеть о потери - впереди намного большие приобретения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Близнецов

Посмотрите вокруг: если люди вас раздражают, значит, пора менять окружение. И этот день станет самым подходящим для принятия важного жизненного решения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Раков

Вас ждёт что-то новое в жизни. Покупка, приятель или повышение по службе, звёзды не уточняют. Лишь призывают вас встать пораньше и не сидеть дома.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Львов

Не пытайтесь в этот день переучить людей, не лезьте с советами и не предлагайте свою помощь. 11 июня таким образом вы можете навредить самому себе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Дев

У вас на пути стоит какая-то преграда, которая мешает вам двигаться дальше. 11 июня вы ее сможете преодолеть. Важно ее просто увидеть.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Весов

В этот день вас ждёт какое-то событие, которое поможет вам по-другому посмотреть на свою роль в этом мире. Не игнорируйте эти мысли - они неспроста. Возможно, что-то нужно менять.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Скорпионов

Вас ждёт бурная пятница. Сделать ее таковой помогут друзья, коллеги и даже малознакомы люди, которые в этот день будут весьма расположены к общению с вами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Стрельцов

11 июня вы будете неотразимы и сможете покорить любое сердце. Только не расходуйте эту энергию попусту - бейте точно в цель. К чему вам ненужные поклонники.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Козерогов

Вас ждёт какое-то завершение. Рабочей задачи, чтения книги или дружбы - звёзды не уточняют. Если это будет связано с отношениями, отнеситесь ко всему философски: так тому и быть.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Водолеев

Вас ждёт опасность, связанная с транспортом. Возможно, подвернёте ногу, когда будете бежать за маршруткой, или вас обрызгает проезжающая мимо машина. Словом, будьте внимательны на дороге.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Рыб