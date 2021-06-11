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Пятница, 11.06.2021
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Овнов ждет продуктивная пятница, а Раков - что-то новое: гороскоп на 11 июня

Овнов ждет продуктивная пятница, а Раков - что-то новое: гороскоп на 11 июня
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Овнов 

Вас ждёт продуктивная пятница, если вы сможете наступить на горло собственной песне. Делать вам это будет тяжело и неприятно, но необходимо. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Тельцов 

Вам придётся расстаться с какой-то дорогой вещью. Звёзды призывают вас не жалеть о потери - впереди намного большие приобретения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Близнецов 

Посмотрите вокруг: если люди вас раздражают, значит, пора менять окружение. И этот день станет самым подходящим для принятия важного жизненного решения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Раков

Вас ждёт что-то новое в жизни. Покупка, приятель или повышение по службе, звёзды не уточняют. Лишь призывают вас встать пораньше и не сидеть дома. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Львов   

Не пытайтесь в этот день переучить людей, не лезьте с советами и не предлагайте свою помощь. 11 июня таким образом вы можете навредить самому себе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Дев  

У вас на пути стоит какая-то преграда, которая мешает вам двигаться дальше. 11 июня вы ее сможете преодолеть. Важно ее просто увидеть. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Весов 

В этот день вас ждёт какое-то событие, которое поможет вам по-другому посмотреть на свою роль в этом мире. Не игнорируйте эти мысли - они неспроста. Возможно, что-то нужно менять.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Скорпионов 

Вас ждёт бурная пятница. Сделать ее таковой помогут друзья, коллеги и даже малознакомы люди, которые в этот день будут весьма расположены к общению с вами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Стрельцов 

11 июня вы будете неотразимы и сможете покорить любое сердце. Только не расходуйте эту энергию попусту - бейте точно в цель. К чему вам ненужные поклонники.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Козерогов

Вас ждёт какое-то завершение. Рабочей задачи, чтения книги или дружбы - звёзды не уточняют. Если это будет связано с отношениями, отнеситесь ко всему философски: так тому и быть.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Водолеев

Вас ждёт опасность, связанная с транспортом. Возможно, подвернёте ногу, когда будете бежать за маршруткой, или вас обрызгает проезжающая мимо машина. Словом, будьте внимательны на дороге.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 июня 2021 для Рыб

Эта пятница подготовила для вас какую-то новую сферу деятельности. Звёзды говорят, вы справитесь со всем весьма успешно. Так что ничего не бойтесь. Только вперёд!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 7.06. - 13.06.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 7.06.2021 - 13.06.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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