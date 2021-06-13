Раков может подвести неосмотрительность, а Тельцам лучше отложить трудовые подвиги: гороскоп на 13 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Овнов

Опрометчивые поступки сегодня будут приносить максимум проблем. Особенно это касается сферы отношений. Лучше дважды подумать, прежде чем что-то сказать.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Тельцов

В ближайшие сутки лучше не усердствовать в работе и отложить трудовые подвиги. Ночные светила и планеты рекомендуют заняться тем, что радует больше всего.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Близнецов

Ночные светила приготовили вам небольшую эмоциональную встряску. Могут сорваться планы. Не спешит рубить с плеча - дайте шанс всему устаканиться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Раков

В этот день негативные и позитивные события будут сменять друг друга очень часто. Катализатором неурядиц может оказаться неосмотрительность.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Львов

Астрологи не рекомендуют сегодня раскрывать свои карты окружающим людям. Нужно держать планы в секрете.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Дев

Астрологи рекомендуют избегать лени и прокрастинации. Нужно действовать, проявлять максимум активности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Весов

Сегодня полезно встречаться с друзьями или со старыми знакомыми. На этот день можно назначать свидания, знакомиться с новыми людьми.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Скорпионов

Вселенная откроет то, что ранее было скрыто от глаз. Астрологи не исключают, что сегодня откроются чужие секреты. Важно грамотно распорядиться информацией, какой бы она ни была.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Стрельцов

День наполнен энергиями перемен. В работе и отношениях важно подмечать привычные, "заезженные" схемы и мягко их корректировать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Козерогов

Дела делами, а о здоровье забывать не стоит. Сегодня для Козерогов будут полезны водные процедуры, прогулки, легкие физические нагрузки. Астрологи рекомендуют не обращать внимания на негатив.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Водолеев

Любовь лечит любые раны. Сегодня это для вас наиболее актуально. А главное - любите себя.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 июня 2021 для Рыб