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Понедельник, 21.06.2021
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Львам не стоит доверять чужому мнению, а Водолеев ждет счастливое известие: гороскоп на 21 июня

Львам не стоит доверять чужому мнению, а Водолеев ждет счастливое известие: гороскоп на 21 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Овнов 

В этот день вам придётся разруливать сложные рабочие ситуации или мирить кого-то из близких. Звёзды призывают отнестись к этой задаче серьезно и ни в коем случае не перепоручать ее кому-то другому.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Тельцов 

21 июня вы сможете, наконец, разобраться в том, какую роль играете в жизни окружающих. Осознав это, сделайте выводы. Возможно, нужно слегка поменять тактику поведения. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Близнецов 

В этот понедельник вы можете узнать нечто любопытное о людях, которые вас окружают. Не делитесь этой информацией ни с кем. Сначала подумайте, что с ней можете сделать вы сами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Раков

От вас в этот день будут ждать каких-то решений. Подумайте хорошенько, прежде чем озвучивать их. Звёзды предупреждают: спонтанность 21 июня может вам дорого обойтись. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Львов   

Вам не стоит доверять чужому мнению в этот день. Звёзды говорят, вы обладаете достаточной информацией для того, чтобы сделать правильные выводы самостоятельно. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Дев  

Может так случиться, что с вашим мнением в этот день не будут считаться. Никому ничего не доказывайте - очень скоро ваша правота станет очевидной для окружающих.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Весов 

Вам необходимо усвоить какой-то урок. Если 21 июня вы не поймёте что-то с первого раза, второй не заставит себя долго ждать. Лучше сосредоточиться и быть внимательным сразу. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Скорпионов 

Вас ждёт какое-то обновление. Гардероба или людей, звёзды не уточняют. Но призывают не отказываться ни от встреч, ни от трат - все они будут удачными. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Стрельцов 

Если кто-то попросит вас об услуге, особенно денежной, найдите благовидный предлог для отказа. Звёзды говорят, у вас этот день может быть связан с финансовыми потерями. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Козерогов

Будьте осторожны в дороге. Звёзды говорят об опасности, связанной с движением. Соблюдайте скоростной режим и смотрите во все стороны, переходя дорогу. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Водолеев

Вас ждёт счастливое известие. Единственное, что может вам помешать его получить, ваша чрезмерная загруженность. Делайте перерывы в течение дня. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Рыб

Вас ждёт полный переговоров день. Совещание за совещанием, встреча за встречей, звонок за звонком. Результаты их обязательно записывайте, иначе все окажется напрасно.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 21.06. - 27.06.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 21.06.2021 - 27.06.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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