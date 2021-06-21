Львам не стоит доверять чужому мнению, а Водолеев ждет счастливое известие: гороскоп на 21 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Овнов

В этот день вам придётся разруливать сложные рабочие ситуации или мирить кого-то из близких. Звёзды призывают отнестись к этой задаче серьезно и ни в коем случае не перепоручать ее кому-то другому.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Тельцов

21 июня вы сможете, наконец, разобраться в том, какую роль играете в жизни окружающих. Осознав это, сделайте выводы. Возможно, нужно слегка поменять тактику поведения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Близнецов

В этот понедельник вы можете узнать нечто любопытное о людях, которые вас окружают. Не делитесь этой информацией ни с кем. Сначала подумайте, что с ней можете сделать вы сами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Раков

От вас в этот день будут ждать каких-то решений. Подумайте хорошенько, прежде чем озвучивать их. Звёзды предупреждают: спонтанность 21 июня может вам дорого обойтись.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Львов

Вам не стоит доверять чужому мнению в этот день. Звёзды говорят, вы обладаете достаточной информацией для того, чтобы сделать правильные выводы самостоятельно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Дев

Может так случиться, что с вашим мнением в этот день не будут считаться. Никому ничего не доказывайте - очень скоро ваша правота станет очевидной для окружающих.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Весов

Вам необходимо усвоить какой-то урок. Если 21 июня вы не поймёте что-то с первого раза, второй не заставит себя долго ждать. Лучше сосредоточиться и быть внимательным сразу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Скорпионов

Вас ждёт какое-то обновление. Гардероба или людей, звёзды не уточняют. Но призывают не отказываться ни от встреч, ни от трат - все они будут удачными.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Стрельцов

Если кто-то попросит вас об услуге, особенно денежной, найдите благовидный предлог для отказа. Звёзды говорят, у вас этот день может быть связан с финансовыми потерями.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Козерогов

Будьте осторожны в дороге. Звёзды говорят об опасности, связанной с движением. Соблюдайте скоростной режим и смотрите во все стороны, переходя дорогу.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Водолеев

Вас ждёт счастливое известие. Единственное, что может вам помешать его получить, ваша чрезмерная загруженность. Делайте перерывы в течение дня.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 июня 2021 для Рыб