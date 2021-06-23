Стрельцам стоит быть внимательнее, а Козерогам - следить за словами: гороскоп на 23 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Овнов

Вам в этот день многое будет сходить с рук, но не зарывайтесь. Как только вы почувствуете вседозволенность, судьба мигом охладит ваш пыл.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Тельцов

В эту среду перед вами могут поставить непосильную задачу. Не спешите ни выполнять ее, ни расписываться в бессилии. Звёзды говорят, скоро поступит команда "отставить".

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Близнецов

Ваши способности явно будут не соответствовать поставленным в этот день перед вами задачам. Не тяните, постарайтесь сразу донести абсурдность ситуации.

Рак (23 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Раков

23 июня кто-то будет пристально наблюдать за вами. Впоследствии ваше поведение в этот день может сыграть важную роль в вашей карьере. На всякий случай сделайте все идеально.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Львов

В эту среду вас ждёт любопытный разговор. Звезды призывают не стесняться высказывать своё мнение - оно может перевернуть представление окружающих о вас.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Дев

23 июня вам придётся ломать какое-то устоявшееся мнение. Спорить необходимо с умом, приводя аргументы, а не "ощущения". Иначе толку не будет.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Весов

Вас звёзды призывают не мешкать в этот день. Даже если вы не совсем готовы - смело действуйте. Иначе инициативу перехватит кто-то более резвый.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Скорпионов

Это будет день противостояния добра и зла, говорят звёзды. На чьей стороне окажетесь вы, будет зависеть не только от вас, но и от вашего окружения. Тщательно выбирайте партнеров.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Стрельцов

Вы что-то можете упустить в этот день. Звёзды призывают вас настроить напоминания: будет это голосовой помощник в телефоне или близкий человек - неважно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Козерогов

Вас могут в этот день неправильно понять. Постарайтесь изъясняться просто, никаких витиеватых фраз. Иначе потом будете расхлебывать последствия вашего образного мышления.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Водолеев

В этот день вам может поступить не совсем корректное предложение. Будет оно связано с работой или с личной жизнью, звёзды не уточняют, но призывают разбудить совесть.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Рыб