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Среда, 23.06.2021
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Стрельцам стоит быть внимательнее, а Козерогам - следить за словами: гороскоп на 23 июня

Стрельцам стоит быть внимательнее, а Козерогам - следить за словами: гороскоп на 23 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Овнов 

Вам в этот день многое будет сходить с рук, но не зарывайтесь. Как только вы почувствуете вседозволенность, судьба мигом охладит ваш пыл. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Тельцов 

В эту среду перед вами могут поставить непосильную задачу. Не спешите ни выполнять ее, ни расписываться в бессилии. Звёзды говорят, скоро поступит команда "отставить".

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Близнецов 

Ваши способности явно будут не соответствовать поставленным в этот день перед вами задачам. Не тяните, постарайтесь сразу донести абсурдность ситуации.

Рак (23 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Раков

23 июня кто-то будет пристально наблюдать за вами. Впоследствии ваше поведение в этот день может сыграть важную роль в вашей карьере. На всякий случай сделайте все идеально. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Львов   

В эту среду вас ждёт любопытный разговор. Звезды призывают не стесняться высказывать своё мнение - оно может перевернуть представление окружающих о вас. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Дев  

23 июня вам придётся ломать какое-то устоявшееся мнение. Спорить необходимо с умом, приводя аргументы, а не "ощущения". Иначе толку не будет. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Весов 

Вас звёзды призывают не мешкать в этот день. Даже если вы не совсем готовы - смело действуйте. Иначе инициативу перехватит кто-то более резвый. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Скорпионов 

Это будет день противостояния добра и зла, говорят звёзды. На чьей стороне окажетесь вы, будет зависеть не только от вас, но и от вашего окружения. Тщательно выбирайте партнеров. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Стрельцов 

Вы что-то можете упустить в этот день. Звёзды призывают вас настроить напоминания: будет это голосовой помощник в телефоне или близкий человек - неважно. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Козерогов

Вас могут в этот день неправильно понять. Постарайтесь изъясняться просто, никаких витиеватых фраз. Иначе потом будете расхлебывать последствия вашего образного мышления. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Водолеев

В этот день вам может поступить не совсем корректное предложение. Будет оно связано с работой или с личной жизнью, звёзды не уточняют, но призывают разбудить совесть.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 июня 2021 для Рыб

Если вы попросите кого-то о помощи и получите отказ, не спешите ставить крест на отношениях с этим человеком. Возможно, причины такого поведения намного более глубокие, чем вы можете себе представить. 

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 21.06. - 27.06.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 21.06.2021 - 27.06.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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