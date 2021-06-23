Стрельцам стоит быть внимательнее, а Козерогам - следить за словами: гороскоп на 23 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Овнов
Вам в этот день многое будет сходить с рук, но не зарывайтесь. Как только вы почувствуете вседозволенность, судьба мигом охладит ваш пыл.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Тельцов
В эту среду перед вами могут поставить непосильную задачу. Не спешите ни выполнять ее, ни расписываться в бессилии. Звёзды говорят, скоро поступит команда "отставить".
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Близнецов
Ваши способности явно будут не соответствовать поставленным в этот день перед вами задачам. Не тяните, постарайтесь сразу донести абсурдность ситуации.
Рак (23 июня - 22 июля)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Раков
23 июня кто-то будет пристально наблюдать за вами. Впоследствии ваше поведение в этот день может сыграть важную роль в вашей карьере. На всякий случай сделайте все идеально.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Львов
В эту среду вас ждёт любопытный разговор. Звезды призывают не стесняться высказывать своё мнение - оно может перевернуть представление окружающих о вас.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Дев
23 июня вам придётся ломать какое-то устоявшееся мнение. Спорить необходимо с умом, приводя аргументы, а не "ощущения". Иначе толку не будет.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Весов
Вас звёзды призывают не мешкать в этот день. Даже если вы не совсем готовы - смело действуйте. Иначе инициативу перехватит кто-то более резвый.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Скорпионов
Это будет день противостояния добра и зла, говорят звёзды. На чьей стороне окажетесь вы, будет зависеть не только от вас, но и от вашего окружения. Тщательно выбирайте партнеров.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Стрельцов
Вы что-то можете упустить в этот день. Звёзды призывают вас настроить напоминания: будет это голосовой помощник в телефоне или близкий человек - неважно.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Козерогов
Вас могут в этот день неправильно понять. Постарайтесь изъясняться просто, никаких витиеватых фраз. Иначе потом будете расхлебывать последствия вашего образного мышления.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Водолеев
В этот день вам может поступить не совсем корректное предложение. Будет оно связано с работой или с личной жизнью, звёзды не уточняют, но призывают разбудить совесть.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 23 июня 2021 для Рыб
Если вы попросите кого-то о помощи и получите отказ, не спешите ставить крест на отношениях с этим человеком. Возможно, причины такого поведения намного более глубокие, чем вы можете себе представить.