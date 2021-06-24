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Четверг, 24.06.2021
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Близнецов ждет судьбоносная встреча, а Львам стоит следить за языком: гороскоп на 24 июня

Близнецов ждет судьбоносная встреча, а Львам стоит следить за языком: гороскоп на 24 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Овнов 

Кто-то может подставить вас в этот день. Не сказать, чтобы вы сильно пострадали, просто будет неприятно. Но не сгущайте краски: главное - сохранить лицо. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Тельцов 

Вам понадобится немало сил в этот четверг, чтобы убедить кого-то в своей правоте. Или хотя бы остаться при своих. Подберите аргументы заранее. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Близнецов 

В этот день звёзды обещают вам встречи и переговоры - судьбоносные не только для вас, но для вашей семьи или друзей. Не опоздайте на них. 

Рак (24 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Раков

Вам 24 июня не раз придётся кого-то спасать, кому-то что-то доказывать. На редкость деятельный четверг вас ждёт - готовьтесь, призывают звёзды. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Львов   

Звёзды говорят, 24 июня вы можете допустить ошибку при общении со старшими товарищами. Возможно, речь идёт о грубости, которая будет стоить вам репутации. Так что следите за языком.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Дев  

Вас в этот день ждут пустые хлопоты. Усилий приложите немало, а на выходе окажется, что и половины можно было не делать. Расставляйте приоритеты в это день.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Весов 

24 июня пройдёт для вас спокойно, возможно, скучно. Но это лишь затишье перед какими-то грандиозными событиями. Так что набирайтесь сил.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Скорпионов 

Вас могут неправильно понять, несмотря на все ваши попытки изъясняться просто и доходчиво. Скорее всего, дело не в вашем языке, а в том, что вы будете с окружающими на разных волнах.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Стрельцов 

Этот день может стать как одним из самых счастливых, так и крайне неудачным. Все будет зависеть от того, решитесь вы на что-то кардинальное или нет. Звёзды призывают слушать интуицию.  

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Козерогов

Вам понадобится чья-то помощь. Причём в таком вопросе, с которым обычно вы справляетесь самостоятельно. Не противьтесь обстоятельствам - сразу приступайте к выбору партнера.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Водолеев

Если есть возможность остаться 24 июня дома, так и поступите. Опасность будет подстерегать вас на каждом углу. Придётся сильно напрягаться, чтобы ни во что не встрять. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 июня 2021 для Рыб

В этот день кто-то может начать приписывать себе ваши заслуги или решит присвоить себе их результат. Держите ушки на макушке и сразу пресекайте подобные поползновения. 

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 21.06. - 27.06.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 21.06.2021 - 27.06.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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