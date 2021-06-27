Львам лучше провести воскресенье в одиночестве, а Тельцов ждет заманчивое предложение: гороскоп на 27 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Овнов
Начните это воскресенье как можно раньше. Тогда успех вам обеспечен, говорят звёзды. Послушайтесь этого совета - успеете ещё выспаться.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Тельцов
Вас ждёт заманчивое предложение. Правда, оно будет сопряжено с вашим выходом из зоны комфорта. Зато если вы решитесь на это, ждите отличных результатов.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Близнецов
27 июня вам придётся потерпеть. Кого или что - звёзды не уточняют, но призывают вас собрать всю свою волю в кулак и ни в коем случае не показывать своих истинных чувств.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Раков
Вам нужно будет действовать спонтанно. У вас это получится лучше, чем у кого-либо из вашего окружения. Так что смело берите штурвал в свои руки и направляйте лайнер верным курсом.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Львов
27 июня есть опасность разругаться со всем, с кем только возможно. Вы в этот день будете настроены критически. Причём больше, чем обычно. Лучше проведите воскресенье в одиночестве.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Дев
Если вы не уговорите кого-то на что-то в это воскресенье, можете уже и не стараться. У вас 27 июня появится шанс что-то изменить в своей жизни - не упустите его, приложите все усилия.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Весов
Если 27 июня с самого утра планы начнут рушиться, не пытайтесь их поднимать и реанимировать. Все идёт так, как должно быть. Даже лучше.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Скорпионов
27 июня, возможно, вас посетит разочарование. А все от ваших идеализированных ожиданий. Ваша задача - не впадать в уныние и принять ту данность, что есть.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Стрельцов
Вы в этот день рискуете как-то навредить своему здоровью, причём сделаете это самостоятельно, без чьей-либо помощи. Не надо так, предупреждают звёзды.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Козерогов
Если ваш день будет расписан по минутам, готовьтесь к тому, что половину из этого "расписания" придётся выкинуть. Это воскресенье для вас пройдёт нестандартно.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Водолеев
27 июня вы сможете договориться даже с самим собой - редкая удача. Пользуйтесь моментом и постарайтесь завершить все начатые когда-то переговоры.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 27 июня 2021 для Рыб
Если вы организуете в это воскресенье "день для себя", потом скажете себе огромное спасибо за это. Вам давно пора заняться собой.