Львам лучше провести воскресенье в одиночестве, а Тельцов ждет заманчивое предложение: гороскоп на 27 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Овнов

Начните это воскресенье как можно раньше. Тогда успех вам обеспечен, говорят звёзды. Послушайтесь этого совета - успеете ещё выспаться.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Тельцов

Вас ждёт заманчивое предложение. Правда, оно будет сопряжено с вашим выходом из зоны комфорта. Зато если вы решитесь на это, ждите отличных результатов.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Близнецов

27 июня вам придётся потерпеть. Кого или что - звёзды не уточняют, но призывают вас собрать всю свою волю в кулак и ни в коем случае не показывать своих истинных чувств.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Раков

Вам нужно будет действовать спонтанно. У вас это получится лучше, чем у кого-либо из вашего окружения. Так что смело берите штурвал в свои руки и направляйте лайнер верным курсом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Львов

27 июня есть опасность разругаться со всем, с кем только возможно. Вы в этот день будете настроены критически. Причём больше, чем обычно. Лучше проведите воскресенье в одиночестве.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Дев

Если вы не уговорите кого-то на что-то в это воскресенье, можете уже и не стараться. У вас 27 июня появится шанс что-то изменить в своей жизни - не упустите его, приложите все усилия.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Весов

Если 27 июня с самого утра планы начнут рушиться, не пытайтесь их поднимать и реанимировать. Все идёт так, как должно быть. Даже лучше.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Скорпионов

27 июня, возможно, вас посетит разочарование. А все от ваших идеализированных ожиданий. Ваша задача - не впадать в уныние и принять ту данность, что есть.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Стрельцов

Вы в этот день рискуете как-то навредить своему здоровью, причём сделаете это самостоятельно, без чьей-либо помощи. Не надо так, предупреждают звёзды.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Козерогов

Если ваш день будет расписан по минутам, готовьтесь к тому, что половину из этого "расписания" придётся выкинуть. Это воскресенье для вас пройдёт нестандартно.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Водолеев

27 июня вы сможете договориться даже с самим собой - редкая удача. Пользуйтесь моментом и постарайтесь завершить все начатые когда-то переговоры.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 июня 2021 для Рыб