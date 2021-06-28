Водолеям нужно избегать переутомления, а Рыбам - позаботиться о безопасности: гороскоп на 28 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Овнов

К любым житейским проблемам сегодня лучше относиться спокойно, без негатива. Также день благоприятен для романтики, флирта и свиданий. Вторую половину дня лучше провести в компании близких или друзей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Тельцов

Сегодня ночные светила на вашей стороне. В этот день нужно надеяться лишь на себя и на силу своей интуиции.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Близнецов

Благоприятный день для обучения, получения знаний. Саморазвитие поможет продвинуться в поисках своего предназначения, достойного места в жизни. Однако не стоит ждать от себя активности. Посвятите день неспешным делам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Раков

Любые неурядицы решать лучше спокойно и размеренно. Во второй половине дня нужно избегать людных мест. Лучше побыть в уединении дома.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Львов

Сегодня времени на отдых не будет. Постарайтесь решить все важные проблемы как можно скорее, ведь другого благоприятного для этого дня в ближайшее время ждать не стоит.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Дев

В этот день у представителей знака Девы могут случиться проблески гениальности. Но с новыми идеями лучше не стоит делиться с окружающими. Держите все в тайне, чтобы в будущем достичь успеха.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Весов

Сегодня многие окажутся не в самой дружественной среде. Стоит быть осмотрительнее, чтобы не заиметь врага под маской друга.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Скорпионов

Астрологи рекомендуют уделить время отношениям. От сегодняшнего дня зависят события, которые могут произойти в эту неделю. Постарайтесь, чтобы Вселенная увидела счастье или желание что-то улучшить.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Стрельцов

В этот день есть риск попасть под сильную зависимость от негативных эмоций. Астрологи советуют уйти в духовный мир и осмыслить происходящее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Козерогов

Хороший день для того, чтобы навести порядок в жизни и избавиться от лишних дел. Займитесь тем, что полезно, приятно и не требует особых усилий. Это привлечет удачу.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Водолеев

Сегодня может появиться желание отгородиться от людей. Можете смело заниматься домашними делами и решением личных проблем. Стоит избегать переутомления.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 июня 2021 для Рыб