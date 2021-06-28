Водолеям нужно избегать переутомления, а Рыбам - позаботиться о безопасности: гороскоп на 28 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Овнов
К любым житейским проблемам сегодня лучше относиться спокойно, без негатива. Также день благоприятен для романтики, флирта и свиданий. Вторую половину дня лучше провести в компании близких или друзей.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Тельцов
Сегодня ночные светила на вашей стороне. В этот день нужно надеяться лишь на себя и на силу своей интуиции.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Близнецов
Благоприятный день для обучения, получения знаний. Саморазвитие поможет продвинуться в поисках своего предназначения, достойного места в жизни. Однако не стоит ждать от себя активности. Посвятите день неспешным делам.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Раков
Любые неурядицы решать лучше спокойно и размеренно. Во второй половине дня нужно избегать людных мест. Лучше побыть в уединении дома.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Львов
Сегодня времени на отдых не будет. Постарайтесь решить все важные проблемы как можно скорее, ведь другого благоприятного для этого дня в ближайшее время ждать не стоит.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Дев
В этот день у представителей знака Девы могут случиться проблески гениальности. Но с новыми идеями лучше не стоит делиться с окружающими. Держите все в тайне, чтобы в будущем достичь успеха.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Весов
Сегодня многие окажутся не в самой дружественной среде. Стоит быть осмотрительнее, чтобы не заиметь врага под маской друга.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Скорпионов
Астрологи рекомендуют уделить время отношениям. От сегодняшнего дня зависят события, которые могут произойти в эту неделю. Постарайтесь, чтобы Вселенная увидела счастье или желание что-то улучшить.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Стрельцов
В этот день есть риск попасть под сильную зависимость от негативных эмоций. Астрологи советуют уйти в духовный мир и осмыслить происходящее.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Козерогов
Хороший день для того, чтобы навести порядок в жизни и избавиться от лишних дел. Займитесь тем, что полезно, приятно и не требует особых усилий. Это привлечет удачу.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Водолеев
Сегодня может появиться желание отгородиться от людей. Можете смело заниматься домашними делами и решением личных проблем. Стоит избегать переутомления.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 28 июня 2021 для Рыб
В этот день лучше быть максимально предусмотрительными. Нужно позаботиться о своей безопасности и о безопасности близких.