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Вторник, 29.06.2021
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Раков ожидает напряженный день, а Весам стоит воздержаться от скандалов: гороскоп на 29 июня

Раков ожидает напряженный день, а Весам стоит воздержаться от скандалов: гороскоп на 29 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Овнов 

Вас ждёт стремительный вторник, говорят звёзды. Ваша задача - успеть везде и всюду.  От того, как оперативно вы сработаете 29 июня, будет зависеть ваша дальнейшая карьера.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Тельцов 

Вы в этот день сможете продемонстрировать все свои навыки - так сложатся звёзды. Не упустите этот момент и беритесь за любую предложенную задачу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Близнецов 

Постарайтесь ни во что не влезать 29 июня. Звёзды говорят, это будет день ошибок. Избежать их получится только в том случае, если вы не будете излишне активничать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Раков

Вас ожидает напряжённый день - как в плане задач, так и касаемо эмоций. Вы со всем справитесь, если не побоитесь взять на себя ответственность, говорят звёзды.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Львов   

29 июня вам нужно будет сделать какой-то важный выбор. От него будет зависеть то, по каким рельсам в дальнейшем пойдёт ваша судьба. Отнеситесь к этому серьезно. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Дев  

Вам звёзды рекомендуют в этот день заняться собой. О чем идёт речь (о внешности, здоровье или, скажем, образовании), они не уточняют. На всякий случай обратите внимание на всё.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Весов 

В этот день вы можете разругаться с подчиненными или младшими родственниками - словом, с теми, над кем вы имеете хоть какую-то власть. Из-за этого испортится ваша репутация. Подумайте об этом. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Скорпионов 

Если 29 июня вам доверят важное дело, не спешите его выполнять. Обдумайте сначала все хорошенько. Вам нужен четкий план, иначе своей стремительностью вы можете все испортить.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Стрельцов 

Вам понадобится помощь профессионала 29 июня. Если предложение о поддержке поступит со стороны близкого, но не знакомого с вопросом человека, корректно откажитесь.  

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Козерогов

Если вы решитесь на что-то 29 июня, потом уж не отступайте, призывают звёзды. В этот день своими метаниями вы можете все испортить.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Водолеев

В этот вторник вы можете сделать для себя какое-то открытие, если не будете сидеть дома. А такой соблазн у вас будет - не поддавайтесь ему.  

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Рыб

29 июня вас ждёт насыщенный день. Встаньте пораньше, призывают звёзды, иначе начнётся вторник не очень удачно. А вам важно быть в наилучшей форме в этот день. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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