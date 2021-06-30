Скачать
Среда, 30.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
"Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
"Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
Итоги дня 29 июня: внеочередное заседание Рады, столкновения на марше в Киеве, Кравчук перенес операцию
Итоги дня 29 июня: внеочередное заседание Рады, столкновения на марше в Киеве, Кравчук перенес операцию
Эксперт об изменениях в Налоговом кодексе: "Наших граждан и бизнес вместо поддержки ожидает давление"
Эксперт об изменениях в Налоговом кодексе: "Наших граждан и бизнес вместо поддержки ожидает давление"

Скорпионам можно идти на риск, а Близнецам лучше избегать финансовых манипуляций: гороскоп на 30 июня

Скорпионам можно идти на риск, а Близнецам лучше избегать финансовых манипуляций: гороскоп на 30 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Овнов 

Вам в эту среду нужно быть особенно внимательным при общении с незнакомыми людьми. Звёзды говорят, вы можете не сдержаться и наговорить лишнего.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Тельцов 

То ли жара на вас так влияет, то ли вы просто перегорели, но 30 июня вам не захочется делать ничего сверх нормы. Но звезды не против, чтобы вы дали себе передышку.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Близнецов 

30 июня постарайтесь избегать финансовых манипуляций: не берите и не давайте в долг, не заключайте договоров и старайтесь особо не тратиться. Иначе впереди вас ждут серьёзные проблемы с деньгами. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Раков

Вам необходимо остановиться и оценить свои силы. Возможно, вам нужен помощник. Если вы себе в этом признаетесь, сможете избежать кучи ненужных проблем. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Львов   

Если в этот день кто-то из ваших коллег или подчинённых будет тормозить рабочий процесс, не пытайтесь достучаться до них - возьмите все в свои руки. 30 июня все должно пройти идеально. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Дев  

Если вам придётся в этот день выполнять чьи-то обязанности, сделайте их хорошо. Звёзды говорят, от этого будет зависеть ваша репутация.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Весов 

Вас ждёт продуктивная среда. Если будете лениться в этот день, фортуна может отвернуться от вас на неопределенный срок, говорят звёзды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Скорпионов 

30 июня может стать судьбоносным днём. Особенно в том случае, если вы решите рискнуть. В положительном плане будут изменения или нет, звёзды не уточняют. Но и осторожничать не советуют. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Стрельцов 

В этот день у вас может состояться интересный разговор, говорят звёзды. И призывают вас не сидеть дома и не отказываться от общения. Правда, только со знакомыми. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Козерогов

30 июня вам понадобится все ваше обаяние, чтобы добиться желаемого. А сделать это просто необходимо. От этого будет зависеть ваша дальнейшая карьера. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Водолеев

Это будет напряженная среда, но удовлетворение, которое вы получите в конце дня, ни с чем нельзя будет сравнить. Так что напрягитесь, сделайте рывок. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 июня 2021 для Рыб

30 июня вас ждёт какое-то ответственное дело. От того, насколько качественно вы его выполните, будет зависеть не только ваша репутация, но и общий успех, говорят звёзды. 

Гороскоп на неделю с 30 июня по 4 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 28.06. - 4.07.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 28.06.2021 - 4.07.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
02 Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента
03 Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
04 Сборная Англии в прагматичном стиле переиграла немцев и прошла в 1/4 Евро-2020
05 Они вдохновляют их на победу: вторые половинки футболистов сборной Украины (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Будешь бояться всю жизнь&quot;: в Запорожье мужчина зверски избил бывшую, но полиция не реагирует
"Будешь бояться всю жизнь": в Запорожье мужчина зверски избил бывшую, но полиция не реагирует
Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента
Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента
&quot;Сервис за 10 грн&quot;: в Днепре пассажир подрался с невежливым водителем прямо в маршрутке (видео)
"Сервис за 10 грн": в Днепре пассажир подрался с невежливым водителем прямо в маршрутке (видео)
Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь