Рыбам стоит прислушаться к интуиции, а Ракам - быть осторожней: гороскоп на 1 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Овнов

Вам необходимо немного передохнуть в этот четверг, говорят звёзды. Даже если кажется, что дел невпроворот, выкроите пару часов для себя, иначе неминуем срыв.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Тельцов

В первый день июля вам не надо активничать. Постарайтесь делать ровно столько, сколько от вас требуется. Звёзды говорят, кто-то уже разминает ножки, чтобы сесть вам на шею.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Близнецов

Не пытайтесь 1 июля помочь всем подряд, даже если у вас, как вам кажется, есть силы на это. Поберегите их для чего-то по-настоящему важного, что объявится очень скоро.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Раков

В этот день вы можете допустить какую-то ошибку, которая будет стоить вам здоровья, предупреждают звёзды. Будьте осторожны и на всякий случай перенесите сомнительные процедуры.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Львов

1 июля вам рекомендуется заниматься творчеством и собственным развитием. Финансовые вопросы (например, крупные покупки или вложения) лучше перенести на другой день.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Дев

Вы 1 июля можете быть нерешительным, можете сомневаться в своих силах. Звёзды разрешают довериться судьбе и прибегнуть к методу орла и решки.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Весов

Если вам понадобится помощь, попросите о ней опытного коллегу или знакомого. Не позволяйте близким вмешиваться, если они не понимают, о чем идет речь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Скорпионов

1 июля вас ждёт стремительный день. Не все получится сразу, предупреждают звёзды. Но то, что удастся сделать, принесёт вам внушительные плоды.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Стрельцов

Это будет отличный день, если вы его начнёте на позитиве, а сделать это будет не так уж просто. Что-то или кто-то может вывести вас из душевного равновесия с самого утра. Постарайтесь сдержаться.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Козерогов

Вас ждёт непростой день, говорят звёзды. Возможно, будет много поездок или встреч, общения. Словом, как только выдастся свободная минутка - отдыхайте, набирайтесь сил.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Водолеев

У вас будет интересный четверг, полный признаний и откровений. Не отказывайтесь от общения, призывают звёзды. И говорят, что 1 июля ваш взгляд на какие-то жизненные вопросы может измениться.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 июля 2021 для Рыб