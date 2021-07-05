Девам стоит наладить связь с природой, а Весам - не зацикливаться на мелочах: гороскоп на 5 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Овнов

Сегодня стоит быть предельно осторожными на дорогах, причем как водителям, так и пешеходам. Полезно заниматься физическими нагрузками, знакомиться с новыми людьми. С подписанием важных бумаг лучше повременить.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Тельцов

Если есть какие-то дела дома, лучше посвятить им все свое свободное время. Астрологи рекомендуют не перегружать себя работой.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Близнецов

Астрологи рекомендуют сконцентрироваться на положительных эмоциях, думать о хорошем и не переживать по пустякам. Деструктивные мысли не принесут удачу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Раков

Сильные духом люди в этот день будут довольно успешными. Не нужно уходить в себя и бояться движения вперед. Старайтесь воспринимать проблемы как возможность стать лучше.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Львов

В финансовой и рабочей сферах астрологи советуют действовать. Результат проделанной работы не заставит себя долго ждать. В любви же, наоборот, лучше попридержать коней. Не нужно проявлять много лишней инициативы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Дев

Сегодня очень важна связь с природой. Астрологи рекомендуют найти время на помощь окружающей среде: покормить бездомное животное или посадить дерево. Эти действия привлекут в жизнь удачу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Весов

Астрологи советуют составить список необходимых дел на сегодня и постараться их выполнить, не отвлекаясь на раздражители. Так можно упустить значимое. Фокусируйтесь на главном и не зацикливайтесь на мелочах.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Скорпионов

Ночные светила попробуют испытать вас сегодня на прочность. Пришло время быть максимально собранными. Важно будет окружить себя людьми, которые умеют поддержать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Стрельцов

Сегодня можно столкнуться с сомнениями. Помните о своих интересах, делая выбор. А вот хвастаться своей удачей и успехами не стоит. Недоброжелатели могут навредить.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Козерогов

Приложенные сегодня усилия не окажутся напрасными. День благоприятен для устранения разногласий в семье и наладки романтических отношений.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Водолеев

Стоит ограничить свои траты в этот день. В делах и на работе желательно проявлять пунктуальность и уважение к окружающим. Вечером можно устроить семейные посиделки, обсудить текущие вопросы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 июля 2021 для Рыб