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Четверг, 08.07.2021
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Львам не следует откровенничать, а Девам лучше не купаться в водоемах: гороскоп на 8 июля

Львам не следует откровенничать, а Девам лучше не купаться в водоемах: гороскоп на 8 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Овнов 

В этот четверг постарайтесь сохранять спокойствие и не реагировать на возможный негатив со стороны вышестоящего начальства. Скорее всего, вас просто проверяют. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Тельцов 

8 июля вас ждёт какое-то необычное событие. Звёзды призывают вас только к одному: не принимайте поспешных решений, а тем более не жгите мосты. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Близнецов 

Вас ждёт мини-путешествие, которое закончится неожиданной встречей, говорят звёзды. Правда, предупреждают: не доверяйте прекрасным незнакомцам.   

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Раков

Если 8 июля вы позволите себе расслабиться, штурвал буквально выбьют из ваших рук. Вернуть его потом будет непросто, поэтому лучше держите крепче. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Львов   

Вам не следует 8 июля откровенничать, говорят звёзды. Вокруг вас могут собраться не совсем порядочные личности или даже скрытые недруги. Держите рот на замке. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Дев  

8 июля будьте аккуратны с водой. Что-то может пойти не так: подавитесь, захлебнётесь, обожжетесь. И купаться в водоёмах вам тоже не стоит - от греха.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Весов 

В этот четверг вас ждут душевные терзания, говорят звёзды. Но они же уверяют, что вы справитесь со всем легко, главное - не опускайте руки сразу. Выход найдётся очень скоро. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Скорпионов 

Ваши отношения с окружающими 8 июля могут быть натянутыми. Всему виной - ваша точка зрения, которая будет разительно отличаться от общепринятой. Возможно, стоит оставить ее при себе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Стрельцов 

У вас в этот день может получиться то, что обычно не удаётся ни вам, ни окружающим. Постарайтесь сделать все по максимуму - ловите удачу за хвост.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Козерогов

Не стоит недооценивать недругов или соперников в этот день. Будьте начеку. Назревает какой-то конфликт, в котором вы можете играть не самую последнюю роль. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Водолеев

Вам придётся выручать кого-то 8 июля. Включите все своё человеколюбие и действуйте бескорыстно, призывают звёзды. Тогда благодарность не заставит себя долго ждать.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Рыб

В этот день вам понадобится чей-то опытный взгляд на ваши решения. Возможно, что-то необходимо подкорректировать. Причём как можно скорее. 

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 5.07. - 11.07.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 5.07.2021 - 11.07.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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