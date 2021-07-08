Львам не следует откровенничать, а Девам лучше не купаться в водоемах: гороскоп на 8 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Овнов
В этот четверг постарайтесь сохранять спокойствие и не реагировать на возможный негатив со стороны вышестоящего начальства. Скорее всего, вас просто проверяют.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Тельцов
8 июля вас ждёт какое-то необычное событие. Звёзды призывают вас только к одному: не принимайте поспешных решений, а тем более не жгите мосты.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Близнецов
Вас ждёт мини-путешествие, которое закончится неожиданной встречей, говорят звёзды. Правда, предупреждают: не доверяйте прекрасным незнакомцам.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Раков
Если 8 июля вы позволите себе расслабиться, штурвал буквально выбьют из ваших рук. Вернуть его потом будет непросто, поэтому лучше держите крепче.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Львов
Вам не следует 8 июля откровенничать, говорят звёзды. Вокруг вас могут собраться не совсем порядочные личности или даже скрытые недруги. Держите рот на замке.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Дев
8 июля будьте аккуратны с водой. Что-то может пойти не так: подавитесь, захлебнётесь, обожжетесь. И купаться в водоёмах вам тоже не стоит - от греха.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Весов
В этот четверг вас ждут душевные терзания, говорят звёзды. Но они же уверяют, что вы справитесь со всем легко, главное - не опускайте руки сразу. Выход найдётся очень скоро.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Скорпионов
Ваши отношения с окружающими 8 июля могут быть натянутыми. Всему виной - ваша точка зрения, которая будет разительно отличаться от общепринятой. Возможно, стоит оставить ее при себе.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Стрельцов
У вас в этот день может получиться то, что обычно не удаётся ни вам, ни окружающим. Постарайтесь сделать все по максимуму - ловите удачу за хвост.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Козерогов
Не стоит недооценивать недругов или соперников в этот день. Будьте начеку. Назревает какой-то конфликт, в котором вы можете играть не самую последнюю роль.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Водолеев
Вам придётся выручать кого-то 8 июля. Включите все своё человеколюбие и действуйте бескорыстно, призывают звёзды. Тогда благодарность не заставит себя долго ждать.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Рыб
В этот день вам понадобится чей-то опытный взгляд на ваши решения. Возможно, что-то необходимо подкорректировать. Причём как можно скорее.