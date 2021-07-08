Львам не следует откровенничать, а Девам лучше не купаться в водоемах: гороскоп на 8 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Овнов

В этот четверг постарайтесь сохранять спокойствие и не реагировать на возможный негатив со стороны вышестоящего начальства. Скорее всего, вас просто проверяют.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Тельцов

8 июля вас ждёт какое-то необычное событие. Звёзды призывают вас только к одному: не принимайте поспешных решений, а тем более не жгите мосты.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Близнецов

Вас ждёт мини-путешествие, которое закончится неожиданной встречей, говорят звёзды. Правда, предупреждают: не доверяйте прекрасным незнакомцам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Раков

Если 8 июля вы позволите себе расслабиться, штурвал буквально выбьют из ваших рук. Вернуть его потом будет непросто, поэтому лучше держите крепче.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Львов

Вам не следует 8 июля откровенничать, говорят звёзды. Вокруг вас могут собраться не совсем порядочные личности или даже скрытые недруги. Держите рот на замке.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Дев

8 июля будьте аккуратны с водой. Что-то может пойти не так: подавитесь, захлебнётесь, обожжетесь. И купаться в водоёмах вам тоже не стоит - от греха.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Весов

В этот четверг вас ждут душевные терзания, говорят звёзды. Но они же уверяют, что вы справитесь со всем легко, главное - не опускайте руки сразу. Выход найдётся очень скоро.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Скорпионов

Ваши отношения с окружающими 8 июля могут быть натянутыми. Всему виной - ваша точка зрения, которая будет разительно отличаться от общепринятой. Возможно, стоит оставить ее при себе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Стрельцов

У вас в этот день может получиться то, что обычно не удаётся ни вам, ни окружающим. Постарайтесь сделать все по максимуму - ловите удачу за хвост.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Козерогов

Не стоит недооценивать недругов или соперников в этот день. Будьте начеку. Назревает какой-то конфликт, в котором вы можете играть не самую последнюю роль.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Водолеев

Вам придётся выручать кого-то 8 июля. Включите все своё человеколюбие и действуйте бескорыстно, призывают звёзды. Тогда благодарность не заставит себя долго ждать.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 июля 2021 для Рыб