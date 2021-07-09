Ракам стоит сохранять спокойствие, а Весам нужно следить за своим языком: гороскоп на 9 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Овнов
Вам эта пятница подарит кучу эмоций. Не все они будут позитивными, говорят звёзды. Но важно правильно "отрабатывать негатив". Используйте своё чувство юмора.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Тельцов
9 июля постарайтесь никого не слушать. Особенно если советы будут поступать от теоретиков. Вас спасёт только практика, уверяют звёзды.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Близнецов
Этот день может запомниться не только вам, но и окружающим. Особенно если вы будете смелы и решительны. Главное - слушайте интуицию 9 июля.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Раков
В этот день велик риск ссоры с кем-то из окружения. Коллеги это будут или родные - звёзды не уточняют. Но призывают сохранять спокойствие - ситуация не будет стоить ломаного гроша.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Львов
9 июля только вы сможете исправить сложившуюся непростую ситуацию. Возможно, придётся даже разнимать спорщиков. Только постарайтесь действовать корректно, чтобы сохранить лицо.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Дев
Ваша репутация окажется под угрозой из-за чьих-то сплетен. Избежать их вряд ли получится, а вот нивелировать последствия - стоит попробовать, говорят звёзды.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Весов
Следите за своим языком 9 июля. Звёзды предупреждают: вы будете слишком откровенны с тем, кто не заслуживает вашего доверия и расположения.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Скорпионов
9 июля вас могут задёргать - в буквальном смысле. Звёзды призывают отсеивать просителей, основываясь не только на своих личных предпочтениях, но и на пользе для дела.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Стрельцов
Вам необходимо решиться на что-то. Чем дольше вы тянете, тем менее эффективным будет ваше решение. Вы уже все продумали, не медлите, призывают звёзды.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Козерогов
9 июля постарайтесь не спорить с коллегами, даже если очень захочется. Никакого эффекта от этого не будет, а вот сил и нервов потратите кучу. Просто делайте своё дело.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Водолеев
Вы что-то захотите поменять в этот день, говорят звёзды. И призывают: начните с себя. Возможно, вам просто необходима смена обстановки. Не жгите мосты раньше времени.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 9 июля 2021 для Рыб
9 июля вам придётся перестроить свою работу. Будьте готовы к этому. Чем раньше вы это осознаете, тем проще будет адаптироваться к новым условиям.