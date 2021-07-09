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Пятница, 09.07.2021
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Ракам стоит сохранять спокойствие, а Весам нужно следить за своим языком: гороскоп на 9 июля

Ракам стоит сохранять спокойствие, а Весам нужно следить за своим языком: гороскоп на 9 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Овнов 

Вам эта пятница подарит кучу эмоций. Не все они будут позитивными, говорят звёзды. Но важно правильно "отрабатывать негатив". Используйте своё чувство юмора.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Тельцов 

9 июля постарайтесь никого не слушать. Особенно если советы будут поступать от теоретиков. Вас спасёт только практика, уверяют звёзды.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Близнецов 

Этот день может запомниться не только вам, но и окружающим. Особенно если вы будете смелы и решительны. Главное - слушайте интуицию 9 июля. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Раков

В этот день велик риск ссоры с кем-то из окружения. Коллеги это будут или родные - звёзды не уточняют. Но призывают сохранять спокойствие - ситуация не будет стоить ломаного гроша.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Львов   

9 июля только вы сможете исправить сложившуюся непростую ситуацию. Возможно, придётся даже разнимать спорщиков. Только постарайтесь действовать корректно, чтобы сохранить лицо. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Дев  

Ваша репутация окажется под угрозой из-за чьих-то сплетен. Избежать их вряд ли получится, а вот нивелировать последствия - стоит попробовать, говорят звёзды. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Весов 

Следите за своим языком 9 июля. Звёзды предупреждают: вы будете слишком откровенны с тем, кто не заслуживает вашего доверия и расположения.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Скорпионов 

9 июля вас могут задёргать - в буквальном смысле. Звёзды призывают отсеивать просителей, основываясь не только на своих личных предпочтениях, но и на пользе для дела.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Стрельцов 

Вам необходимо решиться на что-то. Чем дольше вы тянете, тем менее эффективным будет ваше решение. Вы уже все продумали, не медлите, призывают звёзды. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Козерогов

9 июля постарайтесь не спорить с коллегами, даже если очень захочется. Никакого эффекта от этого не будет, а вот сил и нервов потратите кучу. Просто делайте своё дело. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Водолеев

Вы что-то захотите поменять в этот день, говорят звёзды. И призывают: начните с себя. Возможно, вам просто необходима смена обстановки. Не жгите мосты раньше времени. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 июля 2021 для Рыб

9 июля вам придётся перестроить свою работу. Будьте готовы к этому. Чем раньше вы это осознаете, тем проще будет адаптироваться к новым условиям. 

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 5.07. - 11.07.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 5.07.2021 - 11.07.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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