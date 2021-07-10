Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря

Скорпионам лучше избегать серьезных разговоров, а Стрельцам - относиться к неудачам философски: гороскоп на 10 июля

Скорпионам лучше избегать серьезных разговоров, а Стрельцам - относиться к неудачам философски: гороскоп на 10 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Овнов 

Ночные светила в этот день могут поспособствовать возвращению старых нерешенных проблем. Старайтесь уделять внимание только самым важным делам, избегая многозадачности.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Тельцов 

Сегодня вы станете более проницательными. Ночные светила и планеты помогут читать людей, словно открытую книгу. Слушайте свою интуицию в этот день.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Близнецов 

События дня заденут за живое гордых и амбициозных. Ночные светила и планеты пробудят желание сделать невозможное, чтобы подтвердить свои достижения. Сегодня не отступайте от своих целей.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Раков

Наступает время примирения. Обратите внимание на противоположную сторону конфликта: шаги должны быть двусторонними и не превращаться в исключительно ваши уступки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Львов   

Не стоит проводить много времени в четырех стенах. Нужно выходить на прогулки, общаться с людьми, заниматься спортом. Утром можно заниматься обучением, самообразованием, поиском увлечений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Дев  

Старайтесь сегодня больше отдыхать и соблюдать режим дня. В общении с людьми стоит сохранять дипломатичность. Грубость и неуступчивость подорвут ваш авторитет.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Весов 

Остерегайтесь консервативных людей, которые только притягивают сомнения. Большое внимание уделяйте своей внешности. Старайтесь выглядеть на пять с плюсом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Скорпионов 

В общении со второй половинкой, родственниками и друзьями могут появиться некоторые проблемы. Сегодня лучше избегать серьезных разговоров и общаться на приятные темы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Стрельцов 

Старайтесь не перекладывать ни на кого свою ответственность. Не ищите виноватых в своих проколах. К неудачам относитесь философски.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Козерогов

В делах представители данного знака зодиака могут столкнуться с мощной оппозицией в лице недоброжелателей. Найти отдушину можно будет в любви. Если второй половинки нет, подойдет просто флирт.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Водолеев

Астрологи рекомендуют не торопиться с принятием решений. Лучше наблюдать за ходом событий и не начинать новых проектов. Это спасет от опасных авантюр.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 июля 2021 для Рыб

Сегодня на поверхность могут всплыть некоторые старые ошибки. Не стоит уповать на то, что проблемы решатся сами. Необходимо браться за них и доводить начатое до конца.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 5.07. - 11.07.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 5.07.2021 - 11.07.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 134

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
02 Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
03 Новый пресс-секретарь Зеленского признался, будет ли читать книгу своей предшественницы Юлии Мендель
04 "Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
05 В Челябинской области огнем объяты около 5 тысяч гектаров: пожар добрался до поселков (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
&quot;Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его&quot;: невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Какой праздник 10 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь