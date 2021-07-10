Скорпионам лучше избегать серьезных разговоров, а Стрельцам - относиться к неудачам философски: гороскоп на 10 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Овнов
Ночные светила в этот день могут поспособствовать возвращению старых нерешенных проблем. Старайтесь уделять внимание только самым важным делам, избегая многозадачности.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Тельцов
Сегодня вы станете более проницательными. Ночные светила и планеты помогут читать людей, словно открытую книгу. Слушайте свою интуицию в этот день.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Близнецов
События дня заденут за живое гордых и амбициозных. Ночные светила и планеты пробудят желание сделать невозможное, чтобы подтвердить свои достижения. Сегодня не отступайте от своих целей.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Раков
Наступает время примирения. Обратите внимание на противоположную сторону конфликта: шаги должны быть двусторонними и не превращаться в исключительно ваши уступки.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Львов
Не стоит проводить много времени в четырех стенах. Нужно выходить на прогулки, общаться с людьми, заниматься спортом. Утром можно заниматься обучением, самообразованием, поиском увлечений.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Дев
Старайтесь сегодня больше отдыхать и соблюдать режим дня. В общении с людьми стоит сохранять дипломатичность. Грубость и неуступчивость подорвут ваш авторитет.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Весов
Остерегайтесь консервативных людей, которые только притягивают сомнения. Большое внимание уделяйте своей внешности. Старайтесь выглядеть на пять с плюсом.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Скорпионов
В общении со второй половинкой, родственниками и друзьями могут появиться некоторые проблемы. Сегодня лучше избегать серьезных разговоров и общаться на приятные темы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Стрельцов
Старайтесь не перекладывать ни на кого свою ответственность. Не ищите виноватых в своих проколах. К неудачам относитесь философски.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Козерогов
В делах представители данного знака зодиака могут столкнуться с мощной оппозицией в лице недоброжелателей. Найти отдушину можно будет в любви. Если второй половинки нет, подойдет просто флирт.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Водолеев
Астрологи рекомендуют не торопиться с принятием решений. Лучше наблюдать за ходом событий и не начинать новых проектов. Это спасет от опасных авантюр.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 10 июля 2021 для Рыб
Сегодня на поверхность могут всплыть некоторые старые ошибки. Не стоит уповать на то, что проблемы решатся сами. Необходимо браться за них и доводить начатое до конца.