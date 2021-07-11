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Воскресенье, 11.07.2021
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Козерогам не стоит ждать чуда из ниоткуда, а Водолеям - помощи: гороскоп на 11 июля

Козерогам не стоит ждать чуда из ниоткуда, а Водолеям - помощи: гороскоп на 11 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Овнов 

День может лишить пробивной силы, но полная пассивность противопоказана. Это подходящий момент для тайных дел, закулисных маневров. Занимаясь делами, в приоритет лучше ставить "подводную часть айсберга".

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Тельцов 

Это идеальный день для покупок, обмена валюты, вложения средств в новые проекты. Сегодня не бойтесь идти на компромиссы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Близнецов 

Астрологи советуют оставаться в тени и не рисковать. Хорошее время для отдыха, чтения книг, просмотра фильмов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Раков

Астрологи рекомендуют обратить внимание на внешний вид. Будет максимально полезно позаботиться о фигуре и имидже.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Львов   

Не проявляйте чрезмерной активности. Есть риск сильно устать и испортить себе весь вечер. У всех ваших действий должна быть целесообразность и обоснованность. Следуйте планам и не меняйте их в последний момент.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Дев  

Сегодня можно строить планы, размышлять о будущем. Вторую половину дня лучше провести в уединении, в личных делах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Весов 

Это идеальный день для покупок. Сегодня возможны приятные знакомства. Также вас могут посетить новые творческие идеи. В общении с близкими стоит проявлять больше сдержанности.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Скорпионов 

Сегодня стоит быть более тактичными с окружающими. Разговоры лучше перевести в социальные сети.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Стрельцов 

Сегодня - день трансформаций. Эмоциональная картина станет наполненной, как и кошелек. Вечером отдайте предпочтение интеллектуальному или духовному труду.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Козерогов

Не стоит ждать чуда из ниоткуда. Ночные светила помогут преодолеть препятствия, но лучше не рассчитывать на них все время. Полезен будет сдвиг с мертвой точки в важных делах.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Водолеев

Окружающим людям будет свойственна порывистость, импульсивность. Спор с ними ни к чему хорошему не приведет. Сегодня не ждите ни от кого помощи.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 июля 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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