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Понедельник, 12.07.2021
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Близнецам стоит избегать ссор с коллегами, а Скорпионам - не опаздывать: гороскоп на 12 июля

Близнецам стоит избегать ссор с коллегами, а Скорпионам - не опаздывать: гороскоп на 12 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Овнов 

В этот день вам нужно постараться избегать встреч с руководством. Звёзды говорят, ваши дипломатические способности будут отдыхать 12 июля. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Тельцов 

Как ваш день начнётся, так и закончится, говорят звёзды. И подчёркивают: вы сами будете творцом своего понедельника. Сделайте правильный выбор.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Близнецов 

Постарайтесь в этот день избегать ссор с коллегами. Если проигнорировать этот совет звёзд, можно испортить отношения с окружающими на всю оставшуюся неделю. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Раков

12 июля вам может поступить любопытное предложение. Продумайте тщательно последствия, возможно, нужно подкорректировать какое-то условие. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Львов   

Вас ждут переговоры, беседы, консультации. Словом, это будет день полезной информации. Важно завершить его правильными выводами, говорят звёзды. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Дев  

12 июля кто-то может обратиться к вам за помощью. Ни в коем случае не отказывайте, призывают звёзды. Если вы не в силах помочь, подскажите, кто в состоянии это сделать. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Весов 

В этот день вам важно слушать. Если вместо этого вы начнете говорить, рискуете раскрыть чью-то тайну. А это может привести к самым неожиданным последствиям. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Скорпионов 

12 июля вы можете куда-то опоздать, предупреждают звёзды. Поставьте несколько будильников, приготовьте одежду заранее и выходите из дома чуть раньше, чем надо. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Стрельцов 

Если вам необходимо кому-то в чем-то признаться, делайте это 12 июля. В этот день вы будете убедительны и эмоциональны, говорят звёзды. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Козерогов

Вам придётся кого-то учить. Уму-разуму или профессиональным аспектам, звёзды не уточняют. Но призывают отнестись к процессу с душой.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Водолеев

В этот день вам нужно будет так много успеть, что в какой-то момент у вас могут опуститься руки. Допускать этого ни в коем случае нельзя, говорят звёзды. Держитесь!

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Рыб

В этот день велик риск нарушить данное кому-то обещание. Звёзды призывают вас сдержать слово, иначе ваша репутация может сильно пострадать. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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