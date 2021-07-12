Близнецам стоит избегать ссор с коллегами, а Скорпионам - не опаздывать: гороскоп на 12 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Овнов
В этот день вам нужно постараться избегать встреч с руководством. Звёзды говорят, ваши дипломатические способности будут отдыхать 12 июля.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Тельцов
Как ваш день начнётся, так и закончится, говорят звёзды. И подчёркивают: вы сами будете творцом своего понедельника. Сделайте правильный выбор.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Близнецов
Постарайтесь в этот день избегать ссор с коллегами. Если проигнорировать этот совет звёзд, можно испортить отношения с окружающими на всю оставшуюся неделю.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Раков
12 июля вам может поступить любопытное предложение. Продумайте тщательно последствия, возможно, нужно подкорректировать какое-то условие.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Львов
Вас ждут переговоры, беседы, консультации. Словом, это будет день полезной информации. Важно завершить его правильными выводами, говорят звёзды.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Дев
12 июля кто-то может обратиться к вам за помощью. Ни в коем случае не отказывайте, призывают звёзды. Если вы не в силах помочь, подскажите, кто в состоянии это сделать.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Весов
В этот день вам важно слушать. Если вместо этого вы начнете говорить, рискуете раскрыть чью-то тайну. А это может привести к самым неожиданным последствиям.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Скорпионов
12 июля вы можете куда-то опоздать, предупреждают звёзды. Поставьте несколько будильников, приготовьте одежду заранее и выходите из дома чуть раньше, чем надо.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Стрельцов
Если вам необходимо кому-то в чем-то признаться, делайте это 12 июля. В этот день вы будете убедительны и эмоциональны, говорят звёзды.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Козерогов
Вам придётся кого-то учить. Уму-разуму или профессиональным аспектам, звёзды не уточняют. Но призывают отнестись к процессу с душой.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Водолеев
В этот день вам нужно будет так много успеть, что в какой-то момент у вас могут опуститься руки. Допускать этого ни в коем случае нельзя, говорят звёзды. Держитесь!
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 12 июля 2021 для Рыб
В этот день велик риск нарушить данное кому-то обещание. Звёзды призывают вас сдержать слово, иначе ваша репутация может сильно пострадать.