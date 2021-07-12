Близнецам стоит избегать ссор с коллегами, а Скорпионам - не опаздывать: гороскоп на 12 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Овнов

В этот день вам нужно постараться избегать встреч с руководством. Звёзды говорят, ваши дипломатические способности будут отдыхать 12 июля.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Тельцов

Как ваш день начнётся, так и закончится, говорят звёзды. И подчёркивают: вы сами будете творцом своего понедельника. Сделайте правильный выбор.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Близнецов

Постарайтесь в этот день избегать ссор с коллегами. Если проигнорировать этот совет звёзд, можно испортить отношения с окружающими на всю оставшуюся неделю.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Раков

12 июля вам может поступить любопытное предложение. Продумайте тщательно последствия, возможно, нужно подкорректировать какое-то условие.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Львов

Вас ждут переговоры, беседы, консультации. Словом, это будет день полезной информации. Важно завершить его правильными выводами, говорят звёзды.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Дев

12 июля кто-то может обратиться к вам за помощью. Ни в коем случае не отказывайте, призывают звёзды. Если вы не в силах помочь, подскажите, кто в состоянии это сделать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Весов

В этот день вам важно слушать. Если вместо этого вы начнете говорить, рискуете раскрыть чью-то тайну. А это может привести к самым неожиданным последствиям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Скорпионов

12 июля вы можете куда-то опоздать, предупреждают звёзды. Поставьте несколько будильников, приготовьте одежду заранее и выходите из дома чуть раньше, чем надо.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Стрельцов

Если вам необходимо кому-то в чем-то признаться, делайте это 12 июля. В этот день вы будете убедительны и эмоциональны, говорят звёзды.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Козерогов

Вам придётся кого-то учить. Уму-разуму или профессиональным аспектам, звёзды не уточняют. Но призывают отнестись к процессу с душой.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Водолеев

В этот день вам нужно будет так много успеть, что в какой-то момент у вас могут опуститься руки. Допускать этого ни в коем случае нельзя, говорят звёзды. Держитесь!

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 июля 2021 для Рыб