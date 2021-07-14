Близнецам необходимо отдохнуть, а Скорпионам не стоит реагировать на провокации: гороскоп на 14 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Овнов

В этот день вам будет многое удаваться. Так что наметьте себе побольше планов - такие удачные стечения обстоятельств бывают редко.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Тельцов

Если вам понадобится 14 июля помощь кого-то из коллег, не тяните - попросите о ней сразу. В противном случае рискуете наделать массу ошибок.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Близнецов

Вам необходим отдых. Не беда, что середина недели. Выделите себе полчаса. Но в эти полчаса вы не должны работать и отвлекаться на гаджеты, иначе все окажется напрасным.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Раков

Ваш день будет пропитан завистью. Возможно, сразу вы этого не поймёте. Звёзды призывают не доверять окружающим, особенно сладкоголосым.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Львов

14 июля вы сможете оказать кому-то неоценимую услугу. В дальнейшем этот факт сыграет не последнюю роль в вашей жизни. Не отказывайтесь, если вас попросят о помощи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Дев

14 июля вам не рекомендуется выходить из дома "не в форме". Звёзды говорят, вас ждёт важная встреча. Приведите себя в порядок с самого утра.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Весов

В этот день вам придётся кого-то мирить или успокаивать, словом, выступить в роли третейского судьи. Надо сказать, у вас это получится неплохо.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Скорпионов

14 июля попробуйте не реагировать на провокации со стороны коллег. Просто делайте своё дело - многое удастся успеть, уверяют звёзды.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Стрельцов

Вы можете решить, что у вас будет "маленькая пятница", но это чувство окажется обманчивым. Под конец дня на вас навалится весь груз невыполненных дел.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Козерогов

Самокопание в этот день не принесёт плодов, говорят звёзды. Постарайтесь переключиться на работу, бытовые хлопоты или заботу о близких.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Водолеев

14 июля вы можете ошибиться с выбором. Если не уверены, лучше спросите совета у коллег или близких. Не берите всю ответственность на себя.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 июля 2021 для Рыб