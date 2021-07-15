Дев ждет успех, а Скорпионов ждут неожиданные новости: гороскоп на 15 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Овнов

Вас в этот день не должно волновать то, что скажут окружающие. Особенно если речь идёт о вашем будущем. Игнорируйте любые попытки вмешаться в вашу жизнь.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Тельцов

15 июля вам необходимо сделать выбор. Он будет непростым, говорят звёзды, но выхода нет - придётся брать на себя ответственность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Близнецов

Если вам в этот день кто-то нагрубит, не вздумайте затаить обиду. Звёзды предупреждают: это может навредить вашей карме. Отпустите и забудьте.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Раков

15 июля вас могут поставить в неловкое положение прямолинейным вопросом. Только не врите. Попробуйте так же прямолинейно ответить, перекиньте неловкость на собеседника.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Львов

Если вы 15 июля упустите момент, ситуацию перехватит кто-то из вашего окружения. И тогда вам придётся долго-долго возвращать пальму первенства.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Дев

15 июля вас ждёт небольшой успех. Важно порадоваться ему искренне, тогда можно будет рассчитывать на более крупные подарки судьбы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Весов

Попробуйте в этот день не принимать никаких решений и просто плыть по течению. Звёзды говорят, 15 июля вам лучше не спорить с судьбой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Скорпионов

15 июля вы можете узнать нечто такое, что в корне изменит ваше отношение к происходящим вокруг событиям. Осталось понять, хотите ли вы этого...

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Стрельцов

Вам в этот четверг придётся кого-то разнимать. Возможно, дистанционно. Звёзды призывают вас не оставаться равнодушными 15 июля.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Козерогов

15 июля можете позволить себе ничего не делать. Звёзды говорят, все будет идти своим чередом, независимо от того, сколько усилий вы приложите.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Водолеев

Попробуйте в этот день сделать невозможное и прыгнуть выше головы. Даже если не получится с первого раза, не опускайте руки и не останавливайтесь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 июля 2021 для Рыб