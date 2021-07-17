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Суббота, 17.07.2021
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Близнецам стоит сохранять спокойствие, а Раков ждут приятные хлопоты: гороскоп на 17 июля

Близнецам стоит сохранять спокойствие, а Раков ждут приятные хлопоты: гороскоп на 17 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Овнов 

Вам звёзды рекомендуют завершить все дела, но новых при этом не начинать. Попробуйте поймать момент безделья - он вам крайне необходим.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Тельцов 

17 июля вам нужно будет заняться чем-то необычным, говорят звёзды. Сделайте все возможное, для того чтобы ваши труды не пропали даром. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Близнецов 

Вы в эту субботу можете почувствовать себя учителем - кому-то что-то придётся объяснять, даже разжевывать. Спокойствие, только спокойствие, призывают звёзды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Раков

17 июля вас ждут какие-то приятные хлопоты. Не отказывайтесь ни от чего в этот день и постарайтесь насладиться каждым моментом субботы. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Львов   

Займитесь, наконец, тем, что вы так долго откладывали. Звёзды говорят, в этот день у вас многое будет получаться легко. Особенно какие-то рутинные дела. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Дев  

Вам необходимо на что-то решиться. Успех будет лишь в том случае, если вы верно выберете себе партнера. Отнеситесь к этому вопросу серьезно 17 июля.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Весов 

Вас ждёт день общений и полезной информации. Правда, этого может и не произойти, если вы останетесь дома и отключите все телефоны. Что выбрать, решать вам. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Скорпионов 

17 июля вам нужно пробежаться по своей памяти. Кажется, вы забыли нечто важное. Такое, что способно изменить вашу жизнь. Или хотя бы отношение к ней. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Стрельцов 

17 июля будет тем самым днём, когда необходимо подвести черту. От чего-то придётся отказаться, говорят звёзды. Но призывают не переживать по этому поводу - все к лучшему. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Козерогов

Если вы что-то решите в этот день, не отступайте от своих слов и действуйте строго по плану. Любая спонтанность в эту субботу может обойтись вам дорого.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Водолеев

17 июля посвятите себе - насколько это вообще возможно. Почистите пёрышки, побалуйте себя и только после этого приступайте к своим прямым обязанностям. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Рыб

Эта суббота отлично подойдёт для планирования, говорят звёзды. Все, что вы решите 17 июля, можно будет смело реализовывать - вас ждёт успех. 

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 12.07. - 18.07.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 12.07.2021 - 18.07.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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