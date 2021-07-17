Близнецам стоит сохранять спокойствие, а Раков ждут приятные хлопоты: гороскоп на 17 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Овнов

Вам звёзды рекомендуют завершить все дела, но новых при этом не начинать. Попробуйте поймать момент безделья - он вам крайне необходим.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Тельцов

17 июля вам нужно будет заняться чем-то необычным, говорят звёзды. Сделайте все возможное, для того чтобы ваши труды не пропали даром.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Близнецов

Вы в эту субботу можете почувствовать себя учителем - кому-то что-то придётся объяснять, даже разжевывать. Спокойствие, только спокойствие, призывают звёзды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Раков

17 июля вас ждут какие-то приятные хлопоты. Не отказывайтесь ни от чего в этот день и постарайтесь насладиться каждым моментом субботы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Львов

Займитесь, наконец, тем, что вы так долго откладывали. Звёзды говорят, в этот день у вас многое будет получаться легко. Особенно какие-то рутинные дела.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Дев

Вам необходимо на что-то решиться. Успех будет лишь в том случае, если вы верно выберете себе партнера. Отнеситесь к этому вопросу серьезно 17 июля.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Весов

Вас ждёт день общений и полезной информации. Правда, этого может и не произойти, если вы останетесь дома и отключите все телефоны. Что выбрать, решать вам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Скорпионов

17 июля вам нужно пробежаться по своей памяти. Кажется, вы забыли нечто важное. Такое, что способно изменить вашу жизнь. Или хотя бы отношение к ней.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Стрельцов

17 июля будет тем самым днём, когда необходимо подвести черту. От чего-то придётся отказаться, говорят звёзды. Но призывают не переживать по этому поводу - все к лучшему.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Козерогов

Если вы что-то решите в этот день, не отступайте от своих слов и действуйте строго по плану. Любая спонтанность в эту субботу может обойтись вам дорого.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Водолеев

17 июля посвятите себе - насколько это вообще возможно. Почистите пёрышки, побалуйте себя и только после этого приступайте к своим прямым обязанностям.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 июля 2021 для Рыб