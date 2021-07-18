Ракам полезно заняться шопингом, а Львы могут укрепить романтические связи: гороскоп на 18 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Овнов

В этот день вам стоит заручиться поддержкой близких друзей. Они помогут вам принять верные решения в работе, бизнесе.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Тельцов

Настает время, когда решения необходимо принимать осторожно. Если поторопиться, можно наломать дров. Астрологи советуют сохранять пунктуальность и проявлять уважение к окружающим. Старайтесь не давать пустых обещаний.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Близнецов

Старайтесь не пребывать в самой гуще событий. Оставайтесь наблюдателями, но не пасуйте перед трудностями.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Раков

Сегодня вы можете встретиться с неуступчивостью со стороны окружающих. Если победа в споре не принципиальна, лучше отступить. В качестве отдыха полезно будет заниматься шопингом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Львов

Сегодня есть возможность укрепить дружеские и романтические связи. Чтобы облегчить критическую ситуацию, можно разобрать и выбросить бесполезные вещи, освободив от ненужного свое пространство.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Дев

В этот день каждая мелочь может выбивать вас из колеи, но астрологи рекомендуют сохранять оптимизм. Сегодня повысится риск совершения досадных ошибок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Весов

В течение дня можно заняться починкой старых вещей, обменом товарами. Сегодня идеальное время для смены обстановки, посещения другого города или незнакомого места.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Скорпионов

Полезно в такие дни заниматься перестановкой мебели, делать генеральную уборку. Безответственность - это ошибка, которую нельзя допускать в подобные дни, поэтому постарайтесь не откладывать дела в долгий ящик.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Стрельцов

Сегодня в любовной сфере может начаться непростой период. Переждать бурю лучше в окружении домашних дел и работы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Козерогов

Даже если все пойдет своим чередом, многие могут испытать необъяснимое недовольство собой и своей жизнью. Возможно, в жизни давно ничего не менялось. Нужно внести в жизнь незначительные перемены.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Водолеев

Сегодня придется встретиться с негативом со стороны недоброжелателей. Старайтесь проще относиться к их выпадам, чтобы не потерять веру в себя.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 июля 2021 для Рыб