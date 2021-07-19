Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)

Девам нельзя заниматься самокопанием, а Весам можно освоить новую профессию: гороскоп на 19 июля

Девам нельзя заниматься самокопанием, а Весам можно освоить новую профессию: гороскоп на 19 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Овнов 

Звезды и планеты обещают успех усидчивым Овнам, занятым кропотливой работой. Люди этого знака могут получить шанс продвижения вверх по карьерной лестнице.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Тельцов 

День может неприятно удивить ударом в спину. Нужно не впадать в паранойю и верить только близким.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Близнецов 

Хамство и негатив будут дорого стоить. Не исключены перепады настроения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Раков

День идеален для поездок, командировок, путешествий, новых знакомств. Главное не терять терпение и не лениться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Львов   

Сохраняйте целеустремленность. Серьезные решения не стоит оставлять на потом. Доверяйте внутреннему голосу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Дев  

Сегодня не желательно заниматься самоанализом. Этот день для самокопаний не подходит. День должен пройти под девизом "веселись и пой". Не нужно унывать и искать поводы для расстройств.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Весов 

Сегодня важно учитывать ограничения, но не бояться их. В этот день можно освоить новую профессию, изменить мировоззрение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Скорпионов 

Гороскоп предлагает задуматься о переменах в жизни. Начать с чистого листа - отличный лозунг на сегодня.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Стрельцов 

Сегодня будет сложно заглянуть в будущее. Перспективы будут казаться благородными, но туманными.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Козерогов

Не стоит сегодня обрушивать критику на близких или коллег. Также астрологи советуют быть осторожнее в поездках. Вечером возможны приятные встречи. Желательно не тратить сегодня много денег.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Водолеев

Старайтесь избегать бесцеремонного поведения, неуважительных жестов в адрес окружающих. Будьте отзывчивыми, вежливыми и приветливыми.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Рыб

Старайтесь не игнорировать просьбы о помощи. Ваша доброта вернется вам в двойном размере в будущем. Будет немало мелочей, выбивающих из колеи. Свести на нет их негативное воздействие поможет решительность.

Финансовый гороскоп на неделю 19.07. - 25.07.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 19.07.2021 - 25.07.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
02 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
03 После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины
04 В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
05 В Одессе пьяный мотоциклист сбил женщину и подрался с полицейскими
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь