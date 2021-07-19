Девам нельзя заниматься самокопанием, а Весам можно освоить новую профессию: гороскоп на 19 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Овнов

Звезды и планеты обещают успех усидчивым Овнам, занятым кропотливой работой. Люди этого знака могут получить шанс продвижения вверх по карьерной лестнице.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Тельцов

День может неприятно удивить ударом в спину. Нужно не впадать в паранойю и верить только близким.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Близнецов

Хамство и негатив будут дорого стоить. Не исключены перепады настроения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Раков

День идеален для поездок, командировок, путешествий, новых знакомств. Главное не терять терпение и не лениться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Львов

Сохраняйте целеустремленность. Серьезные решения не стоит оставлять на потом. Доверяйте внутреннему голосу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Дев

Сегодня не желательно заниматься самоанализом. Этот день для самокопаний не подходит. День должен пройти под девизом "веселись и пой". Не нужно унывать и искать поводы для расстройств.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Весов

Сегодня важно учитывать ограничения, но не бояться их. В этот день можно освоить новую профессию, изменить мировоззрение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Скорпионов

Гороскоп предлагает задуматься о переменах в жизни. Начать с чистого листа - отличный лозунг на сегодня.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Стрельцов

Сегодня будет сложно заглянуть в будущее. Перспективы будут казаться благородными, но туманными.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Козерогов

Не стоит сегодня обрушивать критику на близких или коллег. Также астрологи советуют быть осторожнее в поездках. Вечером возможны приятные встречи. Желательно не тратить сегодня много денег.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Водолеев

Старайтесь избегать бесцеремонного поведения, неуважительных жестов в адрес окружающих. Будьте отзывчивыми, вежливыми и приветливыми.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 19 июля 2021 для Рыб