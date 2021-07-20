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Вторник, 20.07.2021
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Ракам стоит побыть в одиночестве, а Водолеям не нужно не пугаться новых эмоций: гороскоп на 20 июля

Ракам стоит побыть в одиночестве, а Водолеям не нужно не пугаться новых эмоций: гороскоп на 20 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Овнов 

В этот вторник у вас все будет складываться само собой. Даже особых усилий не понадобится на то, чтобы вести переговоры с недругами. Пользуйтесь моментом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Тельцов 

20 июля постарайтесь не высовываться. Все, что вы скажете или сделаете, впоследствии может быть использовано против вас, говорят звёзды.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Близнецов 

20 июля вы сможете уберечь кого-то от ошибочного шага. Не бойтесь высказываться и брать ситуацию в свои руки. Они в этот день будут цепкими.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Раков

В этот день звёзды призывают вас побыть в одиночестве. Даже несмотря на вторник постарайтесь обеспечить себе уединение - вам необходимо будет сосредоточиться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Львов   

Звёзды говорят, вокруг вас 20 июля будут копошиться ненужные элементы. Смело игнорируйте все сказанное ими - толку от их слов не будет. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Дев  

20 июля не слушайте советчиков. В этот вторник вы должны все решения принимать самостоятельно. В противном случае придётся отвечать за чужие поступки.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Весов 

Если вы почувствуете информационный вакуум, не переживайте. Судьба даёт вам возможность отдохнуть и побыть наедине со своими мыслями. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Скорпионов 

20 июля звёзды разрешают вам расслабиться. Что бы вы ни предприняли, серьёзных изменений в жизни не будет. Нечего и жилы рвать. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Стрельцов 

В этот вторник коллеги могут оказать вам неоценимую услугу. Правда, объективно оценить происходящие события вы будете не в состоянии. Просто запомните их.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Козерогов

Будьте готовы, что 20 июля вас могут не понять. Придётся объяснять не по одному кругу. Важно сохранять спокойствие и железную выдержку, говорят звёзды. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Водолеев

20 июля вы можете передумать, говорят звёзды. И призывают: не пугайтесь новых эмоций. Вы развиваетесь и меняетесь. Примите свои мысли и действуйте по новому плану.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 июля 2021 для Рыб

В этот день кто-то может вас нарочно запутать. Звёзды не уточняют финальную цель такого поведения окружающих, но призывают держать ухо востро. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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