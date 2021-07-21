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Среда, 21.07.2021
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Овнов ждет важная встреча, а Девам лучше не принимать серьезных решений: гороскоп на 21 июля

Овнов ждет важная встреча, а Девам лучше не принимать серьезных решений: гороскоп на 21 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Овнов 

Важная встреча в эту среду может обернуться для вас чем-то неожиданным. Звёзды призывают вас быть готовым быстро поменять планы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Тельцов 

21 июля вы можете изменить чью-то судьбу, в том числе и собственную. Для этого достаточно будет говорить только то, что думаете. Это непросто, но оно того стоит.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Близнецов 

В этот день вам понадобится чья-то поддержка. И как только вы это осознаете, помощь придёт сама собой. Не пытайтесь вытащить все на себе, призывают звёзды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Раков

21 июля вам нужен будет взгляд со стороны. Кажется, ваш глаз замылился и не видит очевидного. Попросите кого-то из близких дать свою оценку происходящим событиям. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Львов   

Вас ждёт судьбоносная информация. Кто будет ее автором, звёзды не уточняют. Но призывают вас не отказываться от общения, особенно со знакомыми. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Дев  

21 июля вы можете где-то прогадать, говорят звёзды. Постарайтесь не делать ставок и не принимать серьёзных решений. На всякий случай.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Весов 

Вам 21 июля сулит много разных эмоций. Какие будут превалировать, зависит только от вас. Так что воспринимайте происходящее с позитивом.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Скорпионов 

21 июля вам надо держать ухо востро. Кажется, вокруг вас что-то замышляется. И именно в эту среду вы сможете рассекретить коварные планы. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Стрельцов 

У вас могут украсть идею - в буквальном смысле. Если что-то гениальное придёт вам в голову 21 июля, никому об этом не рассказывайте.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Козерогов

Вы будете разрываться в этот день. Многим понадобится ваш взгляд и совет. Звёзды призывают распланировать своё время так, чтобы уделить внимание каждому.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Водолеев

21 июля вас ждёт много удивления, говорят звёзды. И разрешают не сдерживать эмоций - они будут вполне логичными. Главное - впоследствии сделать для себя правильные выводы. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 июля 2021 для Рыб

В этот день вам необходимо будет кого-то спасти. Если не делом, то словом точно. Звёзды призывают вас откинуть равнодушие и проявить свои лучшие качества. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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