Козерогов ожидают приятные знакомства, а Водолеям не стоит замыкаться в себе: гороскоп на 24 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Овнов

День идеально подходит для отдыха с семьей и второй половинкой. Это благоприятное время для общения с друзьями, новых знакомств. Вечером можно отправиться на шопинг.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Тельцов

Звезды и планеты сегодня не в духе. В этот день лучше спокойно отдохнуть. Признаком того, что вы движетесь в правильном направлении, будет похвала от окружающих.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Близнецов

Сегодня не стоит стремиться к героическим поступкам. Астрологи рекомендуют отложить осуществление грандиозных планов на более благоприятное время. В этот день лучше уделить внимание рутинным обязанностям.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Раков

Уделите внимание своему здоровью. Сегодня попробуйте бросить какую-то вредную привычку или заняться спортом. Это поможет вам очиститься от негатива и плохих воспоминаний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Львов

Ночные светила и планеты хотят видеть Львов ответственными и трудолюбивыми. Успех гарантирован тем, кто не ждет у моря погоды.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Дев

Идеальный день для ухода за собой, раскрытия новых граней характера. Сегодня также можно заняться благотворительностью, чтобы наполнить жизнь гармонией.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Весов

Астрологи рекомендуют больше времени проводить с любимыми людьми, друзьями: это поможет наполниться вдохновением на новые свершения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Скорпионов

День принесет немало хлопот: предстоит что-то срочно доделать, а где-то и вовсе просить помощи у друзей. К счастью, близкие не откажут: можно получить дружеский совет, дополнительную точку опоры или защиту.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Стрельцов

Не торопитесь сегодня - старайтесь сначала прощупывать почву. Особенно это касается вопросов амурного характера. Взвешивайте каждое слово, обдумывайте каждый свой шаг. В финансовой сфере нельзя терять бдительность.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Козерогов

Сегодня возможны приятные знакомства. Также ночные светила и планеты помогут вам в решении юридических проблем.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Водолеев

Астрологи рекомендуют сегодня не замыкаться в себе и не отталкивать тех, кто дорог. Теплый семейный вечер или дружеская встреча наполнят сердце теплом на долгое время.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 июля 2021 для Рыб