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Воскресенье, 25.07.2021
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Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире
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У Рыб прекрасное время для шопинга, а Овнам следует приспособиться к переменам: гороскоп на 25 июля

У Рыб прекрасное время для шопинга, а Овнам следует приспособиться к переменам: гороскоп на 25 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Овнов 

Чтобы не потерять, то что уже было достигнуто (должность, связи, репутация), следует приспособиться к переменам. Ночные светила и планеты рекомендуют использовать пробивные способности.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Тельцов 

Постарайтесь начать утро с позитивной ноты. Не ругайтесь с близкими, не накручивайте себя.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Близнецов 

Сегодня лучше не реагировать остро на критику. Если отправились в дорогу, следует думать только о хорошем и не заострять внимание на негатив.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Раков

Духовное развитие сегодня на первом месте. Старайтесь больше времени посвящать практикам, медитациям. Можно заняться получением новых знаний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Львов   

Ночные светила сегодня в негативном настроении. Это значит, что в этот день может начаться вереница проблем. Панацеей станет вера в себя и спокойствие.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Дев  

В такие дни, как этот, велика вероятность совершить ошибку. В общении с людьми астрологи рекомендуют проявлять больше спокойствия.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Весов 

Сегодняшние ночные светила в крайне позитивном настроении. Астрологи рекомендуют не искать во всем происходящем скрытый смысл.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Скорпионов 

День благоприятен для домашних дел, уборки, чистки информационного поля. Сегодня желательно сфокусироваться на текущих делах.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Стрельцов 

Не стоит посещать людные места. Лучше побыть наедине с собой. Также в этот день стоит временно приостановить совершение важных покупок.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Козерогов

Сегодня важно опираться на самодисциплину и готовность действовать по обстоятельствам. В этот день стоит поменьше рассказывать о своих планах, чтобы потенциал задуманного не развеялся в словах.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Водолеев

Благоприятный день для того, чтобы показать окружающим свою креативность и острый ум. Доброта и спокойствие будут лекарством от любых бед.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 июля 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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