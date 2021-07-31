Рыбам не стоит откладывать дела, а Тельцам нужно быть смелее в амурных вопросах: гороскоп на 31 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Овнов

Сегодня хорошее настроение даст импульс, чтобы двигаться вперед. На такой позитивной волне любую встречу или случайное стечение обстоятельств можно обернуть в свою пользу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Тельцов

День отлично подходит для новых начинаний. В любовных вопросах необходимо проявлять больше смелости.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Близнецов

Необдуманные шаги в этот день снизят ваш авторитет в глазах окружающих. Старайтесь не самоутверждаться за счет других людей. Уважайте их мнение, идеологию, личное пространство.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Раков

В такие дни есть риск совершить ошибку в любви. Желательно дважды подумать, прежде чем высказывать претензии близкому человеку.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Львов

Самое главное сегодня - поддерживать свою репутацию на высоком уровне. Близких и родных лучше окружить заботой и любовью. Любые конфликты желательно решать дипломатично, без негатива.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Дев

Отличный день для установления деловых связей. Ночные светила и планеты помогут изменить жизнь к лучшему и начать движение к мечте.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Весов

Сегодня многих будет манить праздник, отдых, игра. Благоприятное время для общения с семьей и детьми, творчества, духовных исканий.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Скорпионов

Сегодняшний день будет весьма благоприятным для монотонного физического и интеллектуального труда. Сегодня можно заключать важные сделки и покупать дорогие вещи.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Стрельцов

Необходимо сразу браться за самые важные дела и задачи. Стоит избегать зависти, а также научиться прощать людей.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Козерогов

В этот день нужно бороться с негативными мыслями, чтобы не быть уязвимыми эмоционально. В деловой сфере и в любви одинаково важно сохранять спокойствие.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Водолеев

Сегодня лучше позволить развиваться жизненным событиям свободно. Исключив суету из своей жизни, можно основательно изменить судьбу к лучшему.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 31 июля 2021 для Рыб