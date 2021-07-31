Рыбам не стоит откладывать дела, а Тельцам нужно быть смелее в амурных вопросах: гороскоп на 31 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Овнов
Сегодня хорошее настроение даст импульс, чтобы двигаться вперед. На такой позитивной волне любую встречу или случайное стечение обстоятельств можно обернуть в свою пользу.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Тельцов
День отлично подходит для новых начинаний. В любовных вопросах необходимо проявлять больше смелости.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Близнецов
Необдуманные шаги в этот день снизят ваш авторитет в глазах окружающих. Старайтесь не самоутверждаться за счет других людей. Уважайте их мнение, идеологию, личное пространство.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Раков
В такие дни есть риск совершить ошибку в любви. Желательно дважды подумать, прежде чем высказывать претензии близкому человеку.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Львов
Самое главное сегодня - поддерживать свою репутацию на высоком уровне. Близких и родных лучше окружить заботой и любовью. Любые конфликты желательно решать дипломатично, без негатива.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Дев
Отличный день для установления деловых связей. Ночные светила и планеты помогут изменить жизнь к лучшему и начать движение к мечте.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Весов
Сегодня многих будет манить праздник, отдых, игра. Благоприятное время для общения с семьей и детьми, творчества, духовных исканий.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Скорпионов
Сегодняшний день будет весьма благоприятным для монотонного физического и интеллектуального труда. Сегодня можно заключать важные сделки и покупать дорогие вещи.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Стрельцов
Необходимо сразу браться за самые важные дела и задачи. Стоит избегать зависти, а также научиться прощать людей.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Козерогов
В этот день нужно бороться с негативными мыслями, чтобы не быть уязвимыми эмоционально. В деловой сфере и в любви одинаково важно сохранять спокойствие.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Водолеев
Сегодня лучше позволить развиваться жизненным событиям свободно. Исключив суету из своей жизни, можно основательно изменить судьбу к лучшему.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 31 июля 2021 для Рыб
Займитесь своими прямыми обязанностями. Не откладывайте на потом то, что можете сделать сейчас.