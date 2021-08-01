Гороскоп на 1 августа: Овнам не стоит наживать себе врагов, а Близнецам - пасовать перед трудностями

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Овнов

Астрологи рекомендуют сегодня не отвечать негативом на негатив и не наживать себе новых врагов. Звезды хотят, чтобы вы ступили на путь созидания и оптимизма.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Тельцов

День удачен для любых активных действий. День хорошо подходит для работы и обучения. У многих получится выстроить план с перспективой на будущее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Близнецов

Не пасуйте перед трудностями и не убегайте от возможностей. Только в этом случае на смену неприятностям придет удача.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Раков

Гороскоп предостерегает от легкомысленного отношения. Сегодня возможно заманчивое предложение со стороны руководства, которое отлично скажется на финансовом будущем.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Львов

Любовь станет самой важной сферой жизни сегодня. Ночные светила помогут найти вторую половинку и сделают вас более обаятельными и харизматичными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Дев

В этот день, возможно, придется делать важный выбор. Сегодня стоит фокусироваться только на остро стоящих проблемах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Весов

Скажите "нет" вредным привычкам или прекратите общение с токсичными людьми. В этот день возможно многое, но действовать лучше осторожно.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Скорпионов

Лучше действовать, а не говорить. Энергия ночных светил и планет отлично подойдет для любого типа работы. Также день хорош для оздоровительных процедур и прогулок. Во второй половине дня будет полезно сменить обстановку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Стрельцов

Ночные светила сделают вас более харизматичными и обаятельными. В финансовой сфере повезет расторопным и целеустремленным представителям этого знака зодиака.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Козерогов

Сегодня астрологи рекомендуют довериться себе и не позволять окружающим влиять на ваши решения, иначе можно остаться в проигрыше.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Водолеев

Свидания, флирт и романтика временно подождут. Этот день прекрасно подходит для монотонной работы интеллектуального характера. Самыми удачливыми будут амбициозные и целеустремленные Водолеи.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 августа 2021 для Рыб