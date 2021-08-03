Гороскоп на 3 августа: Близнецам не стоит никого осуждать, а Ракам нельзя рисковать

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Овнов

Не стоит бояться шутить и дарить окружающим хорошее настроение. В обозримом будущем это вернется вам большой удачей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Тельцов

Будьте осторожнее в общении с окружающими людьми. Сегодня есть риск встретить токсичного человека.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Близнецов

Старайтесь никого не осуждать. Протягивайте руку помощи и поддерживайте людей эмоционально, психологически.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Раков

Большое внимание сегодня стоит уделять гармонии: работа - отдых, мысли о будущем и мысли о прошлом. Не стоит в этот день рисковать, поскольку ночные светила и планеты не смогут помочь вам в случае провала.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Львов

Пришло время взять свою судьбу в свои руки. День пройдет легко, но не рассчитывайте на одно лишь везение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Дев

В начале дня потребуется осмотрительность. Вместо новых начинаний лучше всего довести начатое до конца. Это привнесет в жизнь неожиданную гармонию.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Весов

Старайтесь избегать людных мест. Настало время уединиться и предаться размышлениям о будущем. Сегодня лучше избегать ссор.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Скорпионов

Оставайтесь собой и доверяйте своему голосу. Относитесь скептически к советам посторонних людей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Стрельцов

Руководствуйтесь своими интересами и прислушивайтесь к интуиции. Чужие советы могут сбить с толку. Не жертвуйте целями ради других.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Козерогов

В этот день ваш боевой дух может ослабнуть, но у вас сегодня будет шанс достичь прекрасных результатов в работе и любви. Стоит лишь идти вперед до конца.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Водолеев

В первой половине дня побольше общайтесь с людьми. До самого вечера полезными будут деловые и романтические встречи. Поделитесь эмоциями с окружающими.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 августа 2021 для Рыб