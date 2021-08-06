Гороскоп на 6 августа: у Весов идеальное время для приключений, а у Скорпионов - для командной работы

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Овнов
Нельзя жаловаться на жизнь. Это может привести к серьезным негативным последствиям. Старайтесь помнить и думать лишь о хорошем. С этого начнется ваш путь к покорению новых высот.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Тельцов
В финансовой сфере все будет немного сложнее. Старайтесь соблюдать правила морали.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Близнецов
Решившись на перемены сегодня, можно изменить судьбу. Многие решения будут спонтанны, поэтому важно взвешивать риски.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Раков
Не стоит ограничивать свою активность. Астрологи советуют действовать напористо, но не импульсивно. В сложных ситуациях можно обратиться за помощью к друзьям.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Львов
Этот день может обострить проблемы личного характера. Сегодня стоит больше полагаться на самих себя. Можно прислушаться к интуиции.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Дев
Хороший день для того, чтобы попробовать что-то новое. Подберите необычный образ на работу или состряпайте блюдо по новому рецепту.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Весов
Ночные светила и планеты сделают вас более мотивированными, наполнив энтузиазмом. Это идеальный день для работы, приключений, финансовой активности.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Скорпионов
Наступает идеальное время для сотрудничества, совместной работы, общения. Можно делиться опытом с окружающими, получать новые знания.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Стрельцов
В эти сутки очень важна связь с близкими людьми. День позволяет опереться на чужой опыт, понимание и поддержку.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Козерогов
Не наживайте себе новых врагов. В этот день стремитесь к пониманию, доброте и взаимовыручке. Не отказывайте, если вас попросят об одолжении.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Водолеев
Старайтесь следовать своим жизненным принципам и не слушать советы, которых вы не просили. Полезными будут развлечения и шопинг.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 6 августа 2021 для Рыб
В этот день будет много движения и активности. Астрологи рекомендуют направить свои силы на спорт или танцы. Также можно заняться чтением, рисованием.