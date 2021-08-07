Гороскоп на 7 августа: Стрельцам придется быстро принимать решения, а Козерогам - быть менее агрессивными в спорах

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Овнов
Опасайтесь неприятных людей. Это очень важный, хоть и непростой день.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Тельцов
В финансовой сфере все будет немного сложнее. Старайтесь соблюдать правила морали.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Близнецов
Настало время правильно расставить приоритеты. Речь не только о работе, но и о походах к врачам, покупках, оплате счетов и так далее.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Раков
Не бойтесь делать первыми шаг к примирению. День располагает к спокойному и непринужденному общению, легкости, радости.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Львов
Ночные светила помогут вам найти потерянные вещи. Не бойтесь меняться изнутри, получать новые знания, опыт. Это идеальный день для изучения иностранных языков.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Дев
День может оказаться сложным в трудовом плане. Можно поделиться своими опасениями и сомнениями с близкими, чтобы получить от них поддержку.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Весов
Стоит проявить инициативу тем, кто находится в поисках любви. Не стройте далеких планов.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Скорпионов
Не жалейте сил для достижения своих целей. День прекрасно подходит для деловых поездок, новых знакомств.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Стрельцов
Ночные светила и планеты сделают вас более харизматичными и обаятельными. День будет весьма динамичным, поэтому решения придется принимать быстро.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Козерогов
Главное сегодня - не отстаивайте свое мнение слишком агрессивно. Велика вероятность познакомиться с интересным человеком в интернете.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Водолеев
Удача обойдет стороной эгоистичных людей. Стоит проявлять больше щедрости и внимания близким людям.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 7 августа 2021 для Рыб
Сегодня полезно заняться расчисткой завалов. Если правильно расставить приоритеты, день пройдет плодотворно.