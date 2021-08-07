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Суббота, 07.08.2021
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Гороскоп на 7 августа: Стрельцам придется быстро принимать решения, а Козерогам - быть менее агрессивными в спорах

Гороскоп на 7 августа: Стрельцам придется быстро принимать решения, а Козерогам - быть менее агрессивными в спорах
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Овнов 

Опасайтесь неприятных людей. Это очень важный, хоть и непростой день.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Тельцов 

В финансовой сфере все будет немного сложнее. Старайтесь соблюдать правила морали.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Близнецов 

Настало время правильно расставить приоритеты. Речь не только о работе, но и о походах к врачам, покупках, оплате счетов и так далее.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Раков

Не бойтесь делать первыми шаг к примирению. День располагает к спокойному и непринужденному общению, легкости, радости.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Львов   

Ночные светила помогут вам найти потерянные вещи. Не бойтесь меняться изнутри, получать новые знания, опыт. Это идеальный день для изучения иностранных языков.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Дев  

День может оказаться сложным в трудовом плане. Можно поделиться своими опасениями и сомнениями с близкими, чтобы получить от них поддержку.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Весов 

Стоит проявить инициативу тем, кто находится в поисках любви. Не стройте далеких планов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Скорпионов 

Не жалейте сил для достижения своих целей. День прекрасно подходит для деловых поездок, новых знакомств.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Стрельцов 

Ночные светила и планеты сделают вас более харизматичными и обаятельными. День будет весьма динамичным, поэтому решения придется принимать быстро.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Козерогов

Главное сегодня - не отстаивайте свое мнение слишком агрессивно. Велика вероятность познакомиться с интересным человеком в интернете.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Водолеев

Удача обойдет стороной эгоистичных людей. Стоит проявлять больше щедрости и внимания близким людям.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 7 августа 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Астрология, Астропрогноз.
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