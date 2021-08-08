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Гороскоп на 8 августа: Водолеям придется бороться с ленью, а Рыб ожидают позитивные изменения

Гороскоп на 8 августа: Водолеям придется бороться с ленью, а Рыб ожидают позитивные изменения
05:00 Вс, 8 Август 2021 Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Овнов 

Сегодня повышен риск финансовых потерь. В этот день нужно быть осмотрительнее, держать эмоции под контролем и не идти на неоправданный риск.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Тельцов 

Займитесь завершением дел. Сегодня лучше не начинать ничего нового. Также это благоприятное время, чтобы заняться шопингом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Близнецов 

Это день очищения энергетики от негатива. Старайтесь больше отдыхать и заниматься духовными практиками.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Раков

Это будет очень выдающийся и крайне успешный день. Мощная энергия этих суток наделит могучей силой, которую стоит направить на созидательное русло.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Львов   

День предстоит провести в неопределенности. Не торопите сегодня события, так как поспешность приведут к просчетам в делах.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Дев  

Наведение порядка в доме или на рабочем столе поможет стабилизировать энергетические потоки и привлечь удачу. В такие дни очень полезно опираться на свою интуицию.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Весов 

Сегодня астрологи рекомендуют не давать окружающим пустых обещаний. В это день лучше избегать сентиментальности и негативных воспоминаний.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Скорпионов 

Работать, работать и еще раз работать - призывают сегодня ночные светила и планеты. Не следует бояться идти штурмом: в этот день вы преодолеете любые трудности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Стрельцов 

Астрологи рекомендуют поймать импульс и воспользоваться им по максимуму. Сегодня звезды пробудят здоровый азарт, стремление бороться и получать результат.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Козерогов

Большая загруженность на работе или дома вряд ли позволит собраться с мыслями. Если есть возможность, то лучше сегодня отдохнуть, провести день с семьей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Водолеев

Экономьте время. Это ценнейший ресурс, который сегодня будет невероятно важным. Астрологи рекомендуют бороться с ленью и прокрастинацией.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 августа 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология.
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